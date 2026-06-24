"Винаги се усмихвам, това отваря сърцата": Чужденци попълват незаетите места за шофьори в столичния градски транспорт

Чужденци попълват незаетите места за шофьори в столичния градски транспорт. Вече са назначени 28 узбекистански граждани. В дружеството има недостиг на кадри, не достигат около 300 шофьори.

Хайрулла Каримов е от Узбекистан и вече година и половина е шофьор в Столичния автотранспорт.

Хайрулла Каримов – шофьор в Столичен автотранспорт: "Беше трудно в началото, но колегите ми помагаха, имахме курс за трафика, иначе езикът беше предизвикателство, но вече започвам да разбирам и говоря."

Наемането на шофьори от чужбина е един от вариантите Столичият автотранспорт да попълни незаетите места.

Стилян Манолов – директор на Столичен автотранспорт: "По стотина души в гараж липсват, попълваме бройките, има желаещи, но текучеството е голямо, от началото на годината са се пенсионирали 122. Основното текучество се наблюдава при водачи на по-стари автобуси. Най-старите автобуси, които са на експлоатация, са 1998 година производство."

Хайрулла споделя, че пътниците го приемат добре.

"Даже ми изпратиха благодарствено писмо, че помагам на възрастните хора, имам добро отношение, помагам, на нас узбеките ни е в кръвта да помагаме на възрастните и нуждаещите се."

Вече си има и любим маршрут – линията за Витоша. А ключът към работата с пътници за Хайрулла е съвсем обикновен.

"Винаги се усмихвам, това отваря сърцата."

Следващата седмица се очаква още 7 узбеки да започнат работа и така броят на чуждестранните шофьори в столичния автотранспорт ще достигне 35 души.