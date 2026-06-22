София търси спасение от недостига на шофьори чрез обучение и привличане на чужденци

Недостигът на шофьори в градския транспорт остава сериозно предизвикателство както за София, така и за цяла Европа. За да се справи с проблема, „Столичен автотранспорт“ назначава 25 чуждестранни водачи, а още 15 кандидати са се включили в програмата за безплатно обучение за категория D срещу ангажимент за работа в дружеството за срок от три години.

„Усилията ни да привличаме нови колеги не са спирали. В ход са дългоочаквани ремонти на гаражите, които ще подобрят материалната база и условията за работа. Тоалетните, баните, сервизните помещения и стаите за почивка бяха в много лошо състояние, а от построяването на базите през миналия век основни ремонти не са правени. След години без ново работно облекло успяхме да осигурим както зимни, така и летни униформи от висококачествени дишащи материи. В крайна сметка обаче най-важното за всеки шофьор е автобусът, който управлява. Липсата на достатъчно средства за обновяване на автопарка остава основна причина за текучеството на кадри“, съобщи директорът на „Столичен автотранспорт“ Стилян Манолов.

По данни на Международния съюз за автомобилен транспорт в Европа остават незаети около 105 000 позиции за шофьори на градски и междуградски автобуси – близо 10% от необходимия персонал. Недостигът е нараснал с 54% спрямо 2022 г., а прогнозите сочат, че до 2028 г. незаетите места могат да достигнат 275 000.

Средната възраст на водачите вече е над 50 години, а едва 3% са под 25-годишна възраст. Жените представляват само 16% от работната сила в сектора.

Тенденцията се наблюдава и в „Столичен автотранспорт“. От началото на годината са се пенсионирали 122 шофьори. Докато допреди няколко години повечето оставаха на работа и след пенсиониране, днес това се случва все по-рядко.

„В България, както и в Европа, се опитваме да противодействаме на тези процеси чрез по-високи възнаграждения, по-добри условия на труд и активни кампании за набиране на персонал. Това обаче не е достатъчно. Необходима е по-сериозна структурна промяна и по-ефективно използване на наличния ресурс“, посочва Манолов.

Той коментира и финансовото състояние на дружеството, като отхвърли твърденията, че то е губещо.