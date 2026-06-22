БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гренландия отбелязва националния си празник в епицентъра...
Чете се за: 03:02 мин.
Олег Невзоров се появи на среща със собственици на имоти...
Чете се за: 00:47 мин.
Сметната палата: Над половин милиард лева за пътна...
Чете се за: 02:05 мин.
Британският премиер Киър Стармър подаде оставка
Чете се за: 01:17 мин.
Вицепремиерът Атанас Пеканов: Отпуснатите 1 млрд. евро по...
Чете се за: 07:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

София търси спасение от недостига на шофьори чрез обучение и привличане на чужденци

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Запази

Недостигът на шофьори в градския транспорт остава сериозно предизвикателство в цяла Европа

София търси спасение от недостига на шофьори чрез обучение и привличане на чужденци

Недостигът на шофьори в градския транспорт остава сериозно предизвикателство както за София, така и за цяла Европа. За да се справи с проблема, „Столичен автотранспорт“ назначава 25 чуждестранни водачи, а още 15 кандидати са се включили в програмата за безплатно обучение за категория D срещу ангажимент за работа в дружеството за срок от три години.

„Усилията ни да привличаме нови колеги не са спирали. В ход са дългоочаквани ремонти на гаражите, които ще подобрят материалната база и условията за работа. Тоалетните, баните, сервизните помещения и стаите за почивка бяха в много лошо състояние, а от построяването на базите през миналия век основни ремонти не са правени. След години без ново работно облекло успяхме да осигурим както зимни, така и летни униформи от висококачествени дишащи материи. В крайна сметка обаче най-важното за всеки шофьор е автобусът, който управлява. Липсата на достатъчно средства за обновяване на автопарка остава основна причина за текучеството на кадри“, съобщи директорът на „Столичен автотранспорт“ Стилян Манолов.

По данни на Международния съюз за автомобилен транспорт в Европа остават незаети около 105 000 позиции за шофьори на градски и междуградски автобуси – близо 10% от необходимия персонал. Недостигът е нараснал с 54% спрямо 2022 г., а прогнозите сочат, че до 2028 г. незаетите места могат да достигнат 275 000.

Средната възраст на водачите вече е над 50 години, а едва 3% са под 25-годишна възраст. Жените представляват само 16% от работната сила в сектора.

Тенденцията се наблюдава и в „Столичен автотранспорт“. От началото на годината са се пенсионирали 122 шофьори. Докато допреди няколко години повечето оставаха на работа и след пенсиониране, днес това се случва все по-рядко.

„В България, както и в Европа, се опитваме да противодействаме на тези процеси чрез по-високи възнаграждения, по-добри условия на труд и активни кампании за набиране на персонал. Това обаче не е достатъчно. Необходима е по-сериозна структурна промяна и по-ефективно използване на наличния ресурс“, посочва Манолов.

Той коментира и финансовото състояние на дружеството, като отхвърли твърденията, че то е губещо.

„През 2025 г. намалихме задълженията си към доставчици с над 5 млн. лв. и реализирахме печалба. В същото време към края на месец май 2026 г. Столичната община ни дължеше над 14 млн. евро, като по-голямата част от сумата беше изплатена едва в началото на юни след повече от шест месеца забавяне“, заяви той.

#„Столичен автотранспорт“ #недостиг на шофьори #градски транспорт

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Три нарушения откриха властите на Мальовица при демонтажа на стария влек и строежа на 4-седалков лифт
3
Три нарушения откриха властите на Мальовица при демонтажа на стария...
Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на мюсюлманското вероизповедание
4
Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на мюсюлманското вероизповедание
Тръмп пожела "всичко добро" на Стармър: Ще подаде ли оставка британският премиер?
5
Тръмп пожела "всичко добро" на Стармър: Ще подаде ли...
Двама младежи са с опасност за живота след скандал в местност край Варна (СНИМКИ)
6
Двама младежи са с опасност за живота след скандал в местност край...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
5
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература за седмокласниците
6
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература...

Още от: Общество

Омбудсманът: Помощта за отопление е социално право, а не инструмент за управление на бюджетния дефицит
Омбудсманът: Помощта за отопление е социално право, а не инструмент за управление на бюджетния дефицит
Още пет търговски вериги се включват в инициативата "Кошница с грижа" Още пет търговски вериги се включват в инициативата "Кошница с грижа"
Чете се за: 01:10 мин.
Спешно започва въздушна обработка срещу комари над езерото Вая край Бургас Спешно започва въздушна обработка срещу комари над езерото Вая край Бургас
Чете се за: 00:52 мин.
Огнище на шарка по дребните преживни животни откриха в Първомай Огнище на шарка по дребните преживни животни откриха в Първомай
Чете се за: 02:15 мин.
Министър Демерджиев разпореди: Парите за пътна безопасност – само за намаляване на катастрофите Министър Демерджиев разпореди: Парите за пътна безопасност – само за намаляване на катастрофите
Чете се за: 01:22 мин.
Лаят на кучето насочил спасителите към тялото на загиналата в Пирин туристка Лаят на кучето насочил спасителите към тялото на загиналата в Пирин туристка
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Олег Невзоров се появи на среща със собственици на имоти в незаконния град край Варна
Олег Невзоров се появи на среща със собственици на имоти в...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
3-годишно дете почина в лекарски кабинет в пловдивския квартал "Столипиново" 3-годишно дете почина в лекарски кабинет в пловдивския квартал "Столипиново"
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Британският премиер Киър Стармър подаде оставка Британският премиер Киър Стармър подаде оставка
Чете се за: 01:17 мин.
Европа
Гренландия отбелязва националния си празник в епицентъра на геополитически битки Гренландия отбелязва националния си празник в епицентъра на геополитически битки
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Сметната палата: Над половин милиард лева за пътна безопасност...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Министър Демерджиев разпореди: Парите за пътна безопасност –...
Чете се за: 01:22 мин.
Общество
САЩ и Иран договориха 60-дневна пътна карта за прекратяване на...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Лаят на кучето насочил спасителите към тялото на загиналата в Пирин...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ