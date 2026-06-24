Строителството на Националната детска болница отново ще се забави, обявиха на пресконференция членовете на Обществения съвет за изграждане на детското лечебно заведение.

Причината е вчерашното решение на “Здравната инвестиционна компания за детска болница” да обжалва в съда решението на Комисията за защита на конкуренцията. Вчера КЗК отмени обществената поръчка за проектирането на болницата, след като установи редица нарушения. Например - част от критериите на поръчката ограничават конкуренцията, а в документацията липсват ключови данни, необходими за проектирането.

Строежът на Националната детска болница трябваше да започне в началото на следващата година, а през 2029 г. вече да приема пациенти.