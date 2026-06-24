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Българските боксьори насочват поглед към европейското първенство в София

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Спорт
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След успехите на Световната купа в Китай националите започват подготовка за шампионата на Стария континент, а амбициите са за медали пред родна публика

Българските боксьори насочват поглед към европейското първенство в София
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След спечелените сребърен и бронзов медал на Световната купа по бокс в Китай българските национали насочват вниманието си към следващото голямо предизвикателство – европейското първенство за мъже, което ще се проведе в София от 15 до 26 септември.

Един от лидерите на националния отбор Радослав Росенов заяви, че тимът ще повиши още повече интензивността на подготовката си в стремеж към по-силно представяне на предстоящия шампионат.

"Ще потренираме по-здраво, ще се готвим още по-здраво и мисля, че ще се представим много по-добре. Моята следваща стъпка е европейското първенство за мъже в София“, коментира Росенов.

Сериозни амбиции има и Рами Киуан, който мечтае за златен медал пред българските фенове.

"Искам да стигна до златото пред нашата публика. Остава сега да играя на европейското първенство, а след това ще се насоча към олимпийската си категория за догодина“, каза Киуан.

Старши треньорът на националния тим Жоел Арате също гледа уверено към предстоящите състезания. Освен европейското първенство, в плановете на отбора вече влиза и първата олимпийска квалификация, която е сред основните цели през следващия сезон.

С домакинството на европейския шампионат България ще има възможност да посрещне най-добрите боксьори на континента, а националите ще се опитат да използват подкрепата на родната публика в битката за отличията.

#европейско първенство по бокс в София #Рами Киуан #Радослав Росенов #Жоел Арате

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