Да покориш връх Мусала в инвалидна количка: Вдъхновяващата история на 18-годишния Крис от Пловдив

Невъзможните прегради са само тези, които си поставяме сами – доказва го историята на Крис и Ваня, които живеят в Пловдив. Местят се там, след като чуват диагнозата детска церебрална парализа.

Ваня Вълева, майка: „Моят съпруг си остана в Сливен да работи, за да може да ни издържа, и винаги на шега казваше: „Аз имам двама студенти с тенденция скоро да не завършат.“ За съжаление, преди 6 години получи внезапен масивен инфаркт.“

След тежката загуба, за да продължат с ежедневните рехабилитации за момчето, Ваня започва да изработва цветя от плат.

Ваня Вълева, майка: „Ние двамата ги правим. Включвам го във всяка една дейност. За него това е много важна терапия, защото при него е развита грубата моторика, а сега се борим за фината.“

Истинската страст за Крис обаче се оказва спортът.

Ваня Вълева, майка: „Вече премина един маратон – 21 км, със страхотно време – 2 часа и 7 минути, и сега просто много иска да участва в Софийския маратон.“

Крис: „С колелото, всичко си зависи от мен. Аз карам колелото сам и по този начин се чувствам свободен. Държат ме приятелите, които са до мен постоянно и ме подкрепят. Следващият маратон, за който си мечтая, е в София. Той е 21 км и не са участвали с колело, но мисля, че може и с колело, защото теренът е равен и няма стълби.“

Неравните планински терени също не го плашат. След връх Вихрен, с помощта на приятели, той покорява и най-високата точка на Балканския полуостров.

Вера Асенова, приятел: „Няма невъзможни неща и Крис го доказва всеки път. Когато е в специализираната количка, с която правим този тип походи или състезания, той всъщност се държи през цялото време и след това също има мускулна треска и е не по-малко изморен от всички нас.“

Крис не губи усмивката си дори когато полита от 4 хиляди метра с парашут.

Крис: „Аз нямам страх от високо. Беше незабравимо. Всички да не се притесняват, да опитат.“

Лятото ще ходя на стаж от училище за 15 дни във Валенсия.

Крис: „Ще правя сайтове, разработка на сайтове.“

Докато програмира и избира следващия си маратон, Крис е набелязал и най-тежкия връх, който да покори.