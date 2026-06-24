Новият състав на ЦИК ще предложи законови промени

Новият състав на Централната избирателна комисия встъпи в длъжност за 5-годишен мандат и проведе първо заседание днес. За говорители на комисията са избрани Стоянка Цветкова и Иван Кърчев.

Председателят Георги Хорозов посочи, че първото заседание на ЦИК дава обещание за прозрачност и публичност. Както и че ще бъдат предложени законови промени.

Снимки: БТА

"При всяко начало, след като се отчете традицията и постигнатото, независимо от това в какви условия е действала и в какво изборно законодателство, аз и членовете на Централната избирателна комисия ще работим за повишаването на нейния авторитет, за повишаването на доверието на обществото в изборния процес. Ще направим и нашите предложения, така че този изборен процес освен по-ясен и прозрачен, да бъде и по-лесен за упражняване на изборното право", заяви Хорозов.

Сред приоритетите на Комисията са и повишаване на прозрачността.