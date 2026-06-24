БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца:...
Чете се за: 01:27 мин.
Румен Радев: Дефицитът в бюджета ще бъде над 3%
Чете се за: 03:25 мин.
15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин
Чете се за: 00:37 мин.
Иван Шишков за "Хемус": Държавата не може да си...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новият състав на ЦИК ще предложи законови промени

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази

Ще работи за повишаване авторитета на Комисията и на общественото доверие в изборния процес

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Новият състав на Централната избирателна комисия встъпи в длъжност за 5-годишен мандат и проведе първо заседание днес. За говорители на комисията са избрани Стоянка Цветкова и Иван Кърчев.

Председателят Георги Хорозов посочи, че първото заседание на ЦИК дава обещание за прозрачност и публичност. Както и че ще бъдат предложени законови промени.

Снимки: БТА

"При всяко начало, след като се отчете традицията и постигнатото, независимо от това в какви условия е действала и в какво изборно законодателство, аз и членовете на Централната избирателна комисия ще работим за повишаването на нейния авторитет, за повишаването на доверието на обществото в изборния процес. Ще направим и нашите предложения, така че този изборен процес освен по-ясен и прозрачен, да бъде и по-лесен за упражняване на изборното право", заяви Хорозов.

Сред приоритетите на Комисията са и повишаване на прозрачността.

#нов състав #цик

Последвайте ни

ТОП 24

Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да предоставя военна или финансова подкрепа за Украйна
1
Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да...
Почина състезателката по борба Жанет Немет след инцидент в София
2
Почина състезателката по борба Жанет Немет след инцидент в София
Празнуваме рождението на св. Йоан Кръстител, днес е и Еньовден
3
Празнуваме рождението на св. Йоан Кръстител, днес е и Еньовден
Казусът "Баба Алино": Според службите показанията на Олег Невзоров хвърлят светлина върху незаконните действия
4
Казусът "Баба Алино": Според службите показанията на Олег...
Започва разширяване на канализационната мрежа в столичния квартал "Горубляне"
5
Започва разширяване на канализационната мрежа в столичния квартал...
15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин
6
15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския университет получиха своите дипломи
4
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския...
Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да предоставя военна или финансова подкрепа за Украйна
5
Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да...
18-годишен загина при жестока катастрофа между Сопот и Карлово
6
18-годишен загина при жестока катастрофа между Сопот и Карлово

Още от: Общество

Президентът: Българската екзархия в Истанбул трябва да се развива и предава на младите поколения родовата ни памет
Президентът: Българската екзархия в Истанбул трябва да се развива и предава на младите поколения родовата ни памет
Две жени са загинали при катастрофа на пътя Айтос - Карнобат Две жени са загинали при катастрофа на пътя Айтос - Карнобат
Чете се за: 00:17 мин.
От КНСБ може да поискат отмяна на Закона за държавния служител заради настояването за плащане на осигуровки От КНСБ може да поискат отмяна на Закона за държавния служител заради настояването за плащане на осигуровки
Чете се за: 02:40 мин.
Социалната пенсия за старост се увеличава до 183,81 евро Социалната пенсия за старост се увеличава до 183,81 евро
Чете се за: 01:30 мин.
Да покориш връх Мусала в инвалидна количка: Вдъхновяващата история на 18-годишния Крис от Пловдив Да покориш връх Мусала в инвалидна количка: Вдъхновяващата история на 18-годишния Крис от Пловдив
Чете се за: 03:05 мин.
Строителството на Националната детска болница отново ще се забави Строителството на Националната детска болница отново ще се забави
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца: Автомагистрала "Тракия" е затворена в двете посоки
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца:...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Цената на петрола достигна 70 долара за барел, Тръмп - "ще падне още" Цената на петрола достигна 70 долара за барел, Тръмп - "ще падне още"
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Румен Радев: Дефицитът в бюджета ще бъде над 3% Румен Радев: Дефицитът в бюджета ще бъде над 3%
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Да покориш връх Мусала в инвалидна количка: Вдъхновяващата история на 18-годишния Крис от Пловдив Да покориш връх Мусала в инвалидна количка: Вдъхновяващата история на 18-годишния Крис от Пловдив
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Строителството на Националната детска болница отново ще се забави
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Бивш затворник е задържан за убийствата в Угърчин
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Литийно шествие с мощите на св. Йоан Кръстител тръгна от Созопол и...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Проблем в комуникационната система спря влаковете в цяла Германия
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ