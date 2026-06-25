Срещу гонките в Дупница: Затягат контрола на пътя с нови камери и засилено полицейско присъствие

В Дупница затягат контрола на пътя с нови камери, еднопосочни улици и засилено полицейско присъствие. Мерките се предприемат след трагичния инцидент в началото на месеца, при който 17-годишен младеж без книжка загина на място, след като се заби с автомобила на чичо си в къща с над 130 км/час.

Васил Костадинов живее на улица "Патриарх Евтимий", близо до мястото където загина 17-годишното момче. Казва, че всяка нощ не може да спи заради рев на двигатели.

Васил Костадинов: "Има големи изтребители. Трябва да дойдете вечерно време, иначе така не може да се опише." Добринка Сладкова: "Свирят гуми, хвърчат. Тук се събират групи младежи и към 00:30 – 01:00 часа започват такива гонки нататък по другата улица, защото колежката ми живее там. Цяла нощ е някаква лудница."

На тази улица, както и на други места в града са монтирани 70 камери за видеонаблюдение. Записите се използват от полицията при разследване на престъпления, кражби и нерегламентирано движение на автомобили с висока скорост.

Първан Дангов, кмет на Дупница: "Отделно от това ще бъдат закупени 12 цифрови камери, които да разпознават регистрационни номера. Включително за някои от тях ще има монтирани специални приложения за лицево разпознаване на водачите. По този начин ще тръгнем да цифровизираме движението в града."

Новото оборудване да бъде поставено на ключови места, за да спира гонките и автоджигитите, които от месеци тормозят дупничани. По данни на кмета на Дупница в града има около 25 души, които организират гонки в тъмната част на денонощието и това се случва основно на три места в и около Дупница.

гл. инспектор Калоян Драганов, началник сектор "Пътна полиция" към ОД на МВР – Кюстендил: "Имаме локализирани места, които ги наблюдаваме постоянно. Разчитаме естествено и на сигнали на граждани. Моментално предприемаме мерки включително чрез наблюдение чрез сигнални автомобили, служители които не са обозначени."

От полицията и общината обещават строг контрол и санкции за нарушителите.