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АФЕРАТА "БАБА АЛИНО"

Благомир Коцев иска съдействие от районните кметства по казуса “Баба Алино”

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Кметът на Варна Благомир Коцев заяви, че ще иска съдействие от районните кметства по казуса “Баба Алино”, защото голяма част от строителния контрол е изместен там. Те трябва да извършват проверки и издаване на заповеди за събаряне на незаконни сгради.

Продължава и издаването на заповеди за събаряне на незаконните постройки там. До края на седмицата ще бъдат издадени още две.

#Баба Алино #съдействие #районни кметове #Благомир Коцев

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