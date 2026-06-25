Благомир Коцев иска съдействие от районните кметства по казуса “Баба Алино”
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Кметът на Варна Благомир Коцев заяви, че ще иска съдействие от районните кметства по казуса “Баба Алино”, защото голяма част от строителния контрол е изместен там. Те трябва да извършват проверки и издаване на заповеди за събаряне на незаконни сгради.
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Продължава и издаването на заповеди за събаряне на незаконните постройки там. До края на седмицата ще бъдат издадени още две.