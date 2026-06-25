Благомир Коцев иска съдействие от районните кметства по казуса “Баба Алино”

Кметът на Варна Благомир Коцев заяви, че ще иска съдействие от районните кметства по казуса “Баба Алино”, защото голяма част от строителния контрол е изместен там. Те трябва да извършват проверки и издаване на заповеди за събаряне на незаконни сгради.

Продължава и издаването на заповеди за събаряне на незаконните постройки там. До края на седмицата ще бъдат издадени още две.