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Заради гонките: Слагат допълнително 12 камери в Дупница

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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Заради гонките: Слагат допълнително 12 камери в Дупница
Снимка: БГНЕС
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Допълнително ще бъдат поставени 12 камери с резолюция да разпознават регистрационните номера на автомобилите в Дупница, решиха на извънредното си заседание общинските съветници. Новото оборудване да бъде монтирано на ключови места, за да спира гонките и автоджигитите, които тормозят дупничани от месеци.

Преди няма и 10 дни, на 7 юни, 16-годишен ученик се заби с джипа на вуйчо си в къща и загина на място. След употреба на алкохол. Инцидентът стана в 3.00 часа през нощта. В общината има монтирани 70 видеокамери, като 30 от тях са цифрови и разпознават регистрационни номера. Към тях ще се прибавят нови 12 такива устройства. Има изградени 29 изкуствени неравности с цел ограничаване на скоростта, а в Общината на изчакване са 27 заявления за изграждане на нови такива.

#допълнителни 12 камери #гонките #Дупница

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