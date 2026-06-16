Заради гонките: Слагат допълнително 12 камери в Дупница

Допълнително ще бъдат поставени 12 камери с резолюция да разпознават регистрационните номера на автомобилите в Дупница, решиха на извънредното си заседание общинските съветници. Новото оборудване да бъде монтирано на ключови места, за да спира гонките и автоджигитите, които тормозят дупничани от месеци.

Преди няма и 10 дни, на 7 юни, 16-годишен ученик се заби с джипа на вуйчо си в къща и загина на място. След употреба на алкохол. Инцидентът стана в 3.00 часа през нощта. В общината има монтирани 70 видеокамери, като 30 от тях са цифрови и разпознават регистрационни номера. Към тях ще се прибавят нови 12 такива устройства. Има изградени 29 изкуствени неравности с цел ограничаване на скоростта, а в Общината на изчакване са 27 заявления за изграждане на нови такива.