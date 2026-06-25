Социалният министър Наталия Ефремова: Това е възможният бюджет

Надзорният съвет на НОИ обсъжда проектобюджета на Държавното обществено осигуряване. В него са заложени осъвременяване на пенсиите от 1 юли. Предвижда се и увеличение на максималния осигурителен доход и минималните осигурителни прагове. Преди заседанието, социалният министър Наталия Ефремова заяви, че това е възможният бюджет. А от Българската стопанска камара и КТ "Подкрепа" заявиха, че няма да го подкрепят.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "Най-важната, може би, мярка, която предвиждаме в този проект е свързана с борбата със сивата икономика, изсветляването на икономиката, както и осигуряване на повече приходи в Държавното обществено осигуряване. Това е мярката, която предвижда за първи път от 10 години повишаване на минималните и максималните осигурителни прагове, като максималния ще достигне 2300 евро. И заедно двете мерки предвиждаме по изчисленията и на Националния осигурителен институт да осигурят допълнителни 130 милиона в бюджета на Държавното обществено осигуряване."