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Социалният министър Наталия Ефремова: Това е възможният бюджет

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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От БСК и КТ "Подкрепа" заявиха, че няма да го подкрепят

Снимка: БТА/Архив
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Надзорният съвет на НОИ обсъжда проектобюджета на Държавното обществено осигуряване. В него са заложени осъвременяване на пенсиите от 1 юли. Предвижда се и увеличение на максималния осигурителен доход и минималните осигурителни прагове. Преди заседанието, социалният министър Наталия Ефремова заяви, че това е възможният бюджет. А от Българската стопанска камара и КТ "Подкрепа" заявиха, че няма да го подкрепят.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "Най-важната, може би, мярка, която предвиждаме в този проект е свързана с борбата със сивата икономика, изсветляването на икономиката, както и осигуряване на повече приходи в Държавното обществено осигуряване. Това е мярката, която предвижда за първи път от 10 години повишаване на минималните и максималните осигурителни прагове, като максималния ще достигне 2300 евро. И заедно двете мерки предвиждаме по изчисленията и на Националния осигурителен институт да осигурят допълнителни 130 милиона в бюджета на Държавното обществено осигуряване."

#бюджет 2026 г. #Наталия Ефремова #проектобюджет 2026 #министър на труда и социалната политика #социален министър #новини в Метрото

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