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Алиансът предал САЩ по време на войната с Иран, заяви Доналд Тръмп пред Марк Рюте

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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алиансът предал сащ време войната иран доналд тръмп марк рюте
Снимка: БТА
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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в присъствието на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който е на посещение в Белия дом, че страните от Алианса "са предали" САЩ по време на войната срещу Иран, предаде Франс прес.

"Ако на този пост (генерален секретар на НАТО - бел. ред.) беше някои друг, днес дори нямаше да имаме среща, за да бъда честен с вас, защото бяхме изоставени", каза Тръмп, който след това насочи критиките си към Испания, като същевременно разкритикува Италия, Великобритания, Германия и Франция.

Снимки: БТА

#Доналд Тръмп #Марк Рюте

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