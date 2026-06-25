Цените на петрола паднаха до нива отпреди войната с Иран

Цените на петрола падат до равнищата от преди войната с Иран. Очевидно увеличените доставки от Близкия изток надделяват над опасенията за търсенето.

Фючърсите на сорта „Брент“ с доставка през август се търгуват над 72 долара за барел, при пикове по време на конфликта от около 118 долара. Котировките на американския лек суров петрол стигнаха под 70 долара за барел, при около 67 долара преди началото на войната.

По американски оценки трафикът на петрол през Ормузкия проток вече се приближава до довоенните равнища. Очаква се пълното възстановяване на движението да отнеме още няколко седмици, защото водният път трябва да бъде освободен от мини.

Държавният секретар Марко Рубио е на обиколка в Персийския залив и увери, че всяко споразумение с Иран ще гарантира сигурността на съюзниците на Вашингтон в района. Рубио каза още, че не се подкрепя въвеждане на тол-такси за преминаване през Ормуз, а въпросът за фонд за възстановяването на Иран не е бил обсъждан.





