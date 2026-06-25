Камион скъса мантинелата на АМ "Струма" в района на Мало Бучино (СНИМКИ и ВИДЕО)

Отново тежка катастрофа с камион - този път на АМ "Струма". На разклона за село Мало Бучино се е образувала тапа от автомобили.

На видео в социалните мрежи се вижда, че тежкотоварният автомобил е разкъсал мантинелата между двете платна. От пресцентъра на МВР съобщиха за БНТ, че при катастрофата има един пострадал на 39 години. По информация на Спешна помощ той е с гръдна травма и е транспортиран в "Пирогов".

снимки и видео: Виктор Борисов, БНТ

Цистерната е на голяма строителна компания, пътувала в посока Перник, когато се ударила в разделителната мантинела, разкъсала я и навлязла в платното по посока София. В нея се е ударил лек автомобил пътуващ в този момент в платното за София. Първоначалната версия за инцидента е спукана гума.