73 контрабандни бойни пистолета задържаха митничари на "Капитан Андреево"

Митнически служители на "Капитан Андреево" откриха и задържаха 73 бойни пистолета при проверка на товарен автомобил, влизащ в България от Турция.

На 24 юни 2026 г. на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация, превозващ групажна стока за Нидерландия. След анализ на риска превозното средство е подложено на щателна проверка с рентгенова апаратура, при която са установени зони с необичайна плътност.

При последвалия физически контрол митническите служители открили 50 пистолета, укрити в матраците на леглата в шофьорската кабина, както и още 23 пистолета в шкаф на полуремаркето, скрити под колани за укрепване на товара.

Снимки: Агенция "Митници"

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. Задържането е част от международната митническа операция, насочена към противодействие на трафика на оръжия от Близкия изток към Западна Европа.