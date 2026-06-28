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Джордж Ръсел триумфира в Гран при на Австрия и се върна в битката за световната титла

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Спорт
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Пилотът на Мерцедес записа убедителна победа пред Макс Верстапен и Кими Антонели, като съкрати изоставането си в шампионата

Джордж Ръсел триумфира в Гран при на Австрия и се върна в битката за световната титла
Снимка: AP Photo
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Джордж Ръсел постигна изключително важна победа в Гран при на Австрия и отново се намеси сериозно в борбата за световната титла във Формула 1. Британският пилот на Мерцедес превърна спечеления полпозишън в безапелационен успех, контролирайки състезанието от старта до финала.

Ръсел не позволи на преследвачите си да го поставят под сериозно напрежение и удържа атаките на Макс Верстапен, който финишира на втора позиция за Ред Бул. Третото място остана за съотборника му в Мерцедес Кими Антонели, който в заключителните обиколки успя да се доближи до нидерландеца, но не намери възможност да го изпревари.

За Ръсел това е първа победа в основно състезание от началото на сезона след успеха му в откриващия кръг в Австралия. Така британецът събра ценни точки и отново се утвърди като един от основните претенденти за шампионската корона.

Състезанието не донесе очаквания прогрес за Ферари. След силното представяне в Барселона Люис Хамилтън не успя да се намеси в битката за подиума и завърши пети, докато съотборникът му Шарл Льоклер остана едва осми.

Въпреки третото си място Кими Антонели запазва лидерската позиция в генералното класиране при пилотите. Ръсел се изкачи на второ място, а Хамилтън заема третата позиция в подреждането.

Следващият старт от календара на Формула 1 е Гран при на Великобритания, която ще се проведе на 5 юли на „Силвърстоун“.

#Формула 1 сезон 2026 #Джордж Ръсел

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