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Ферари продължи да диктува темпото на "Хунгароринг“ с нова двойна победа в тренировките

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Спорт
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Люис Хамилтън оглави класирането във втората свободна сесия пред Шарл Льоклер, а Скудерията демонстрира сериозно превъзходство пред конкурентите

Ферари продължи да диктува темпото на "Хунгароринг“ с нова двойна победа в тренировките
Снимка: AP Photo
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Ферари затвърди отличната си форма преди Гран при на Унгария, след като записа нова двойна победа във втората свободна тренировка на "Хунгароринг“. Този път най-бърз беше Люис Хамилтън, който даде време от 1:18.729 минути, а неговият съотборник Шарл Льоклер остана втори на 0.148 секунди.

След като Льоклер оглави първата тренировъчна сесия по-рано през деня, Скудерията отново показа впечатляващо темпо и остави конкуренцията на повече от половин секунда зад себе си.

В началото на тренировката най-добро време записа Ландо Норис. Пилотът на Макларън направи силна обиколка с 1:19.228 минути, но сесията бе прекъсната за кратко след катастрофа на Франко Колапинто от Алпин, която наложи появата на червен флаг.

След подновяването на заниманието Ферари пое инициативата. Хамилтън и Льоклер подобриха значително времената си и не оставиха шанс на останалите пилоти, като и двамата слязоха под границата от 1:19 минути.

Трети в класирането остана Ландо Норис, следван от световния шампион Макс Ферстапен. Джордж Ръсел завърши пети, но изостана с близо секунда от лидера.

Исак Хаджар даде шесто време за Ред Бул, пред Лиъм Лоусън с Рейсинг Булс и Оскар Пиастри с Макларън.

Лидерът в генералното класиране Андреа Кими Антонели приключи първото си участие на „Хунгароринг“ с 13-о време. Италианецът обаче проведе голяма част от сесията със средно твърдите гуми, което не му позволи да покаже реалния си потенциал в сравнение с преките си конкуренти.

След двете свободни тренировки именно Ферари изглежда като отборът с най-сериозни аргументи в битката за полпозишъна и победата на "Хунгароринг“, докато Макларън и Ред Бул ще търсят подобрение преди квалификацията.

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