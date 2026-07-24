Ферари продължи да диктува темпото на "Хунгароринг“ с нова двойна победа в тренировките

Люис Хамилтън оглави класирането във втората свободна сесия пред Шарл Льоклер, а Скудерията демонстрира сериозно превъзходство пред конкурентите
Ферари затвърди отличната си форма преди Гран при на Унгария, след като записа нова двойна победа във втората свободна тренировка на "Хунгароринг“. Този път най-бърз беше Люис Хамилтън, който даде време от 1:18.729 минути, а неговият съотборник Шарл Льоклер остана втори на 0.148 секунди.
След като Льоклер оглави първата тренировъчна сесия по-рано през деня, Скудерията отново показа впечатляващо темпо и остави конкуренцията на повече от половин секунда зад себе си.
В началото на тренировката най-добро време записа Ландо Норис. Пилотът на Макларън направи силна обиколка с 1:19.228 минути, но сесията бе прекъсната за кратко след катастрофа на Франко Колапинто от Алпин, която наложи появата на червен флаг.
След подновяването на заниманието Ферари пое инициативата. Хамилтън и Льоклер подобриха значително времената си и не оставиха шанс на останалите пилоти, като и двамата слязоха под границата от 1:19 минути.
Трети в класирането остана Ландо Норис, следван от световния шампион Макс Ферстапен. Джордж Ръсел завърши пети, но изостана с близо секунда от лидера.
Исак Хаджар даде шесто време за Ред Бул, пред Лиъм Лоусън с Рейсинг Булс и Оскар Пиастри с Макларън.
Лидерът в генералното класиране Андреа Кими Антонели приключи първото си участие на „Хунгароринг“ с 13-о време. Италианецът обаче проведе голяма част от сесията със средно твърдите гуми, което не му позволи да покаже реалния си потенциал в сравнение с преките си конкуренти.
След двете свободни тренировки именно Ферари изглежда като отборът с най-сериозни аргументи в битката за полпозишъна и победата на "Хунгароринг“, докато Макларън и Ред Бул ще търсят подобрение преди квалификацията.