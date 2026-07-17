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Кими Антонели записа най-добра обиколка във втората свободна тренировка в Белгия

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Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
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Зад пилота на Мерцедес се нареди Ландо Норис.

Кими Антонели
Снимка: БТА
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Андреа Кими Антонели постави най-добра обиколка във втората свободна тренировка преди Гран при на Белгия, която бе съкратена с една четвърт заради катастрофа на Пиер Гасли. Пилотът на Мерцедес записа време 1:45.944 минути на 7.004-километровото трасе "Спа-Франкоршан".

Антонели записа обиколката още по време на квалификационните симулации и бе с над една секунда по-бърз от първенеца в обедната сесия Макс Верстапен.

Антонели спечели с 0.190 секунди пред състезателя на Макларън Ландо Норис, който ще бъде наказан с десет позиции на стартовата решетка заради нова смяна на компонент в болида. Световният шампион обаче може да бъде доволен, защото работата на Макларън при всички положения е дала резултат. На другия полюс може да бъде неговият съотборник Оскар Пиастри, който на обед получи механичен проблем, а във втората тренировка бе шести с близо седем десети зад Норис.

Трети на "Спа-Франкоршан" бе Макс Верстапен с почти половин секунда пасив от Антонели, което прави италианския пилот на Мерцедес категоричен фаворит за квалификацията и неделното състезание. Люис Хамилтън завърши четвърти за Ферари, а Исак Хаджар бе пети за Ред Бул.

Джордж Ръсел и Шарл Льоклер пък изостанаха значително от водачите. Британският пилот на Мерцедес изостана с 1.285 секунди от съотборника си и финишира едва осми, а състезателят на Ферари, който спечели на "Силвърстоун", остана 11-и с 1.524 секунди зад лидера.

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#Кими Антонели

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