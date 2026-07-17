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Никола Цолов завърши четвърти в квалификацията за Гран при на Белгия

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Спорт
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Българският пилот ще стартира неделното състезание от втора редица

наказание лиши никола цолов добро класиране гран канада
Снимка: БТА
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Никола Цолов завърши на четвърто място квалификацията за Гран при на Белгия от Формула 2, финиширайки с три десети пасив от победителя Рафаел Камара. Така българският пилот на Кампос Рейсинг ще стартира неделното състезание от втора редица, а в съботния спринт той ще бъде на четвърта.

Цолов заемаше трето място с първия комплект гуми, след като завъртя обиколка в рамките на 1:57.389 минути и бе с две десети по-бавен от временния лидер Алекс Дън. Прибирането стана по-късно от традиционното, след като квалификацията бе забавена с червен флаг заради инцидент със съотборника на българина - Ноел Леон.

Пилотите се завърнаха на трасето с гуми суперсофт по-малко от 10 минути преди края на квалификацията, но само един от тях успя да запише бърза обиколка, било то и забавена в последния сектор с жълт флаг. Това бе Леон, който изостана със стотна от Цолов, но неговото време бе анулирано. Причина за червения флаг пък бе спиране на стартовата права на Лорънс ван Хьопен, което принуди всички да се приберат в бокса.

Пилотите получиха три минути в края и успяха да запишат по една бърза обиколка, а Цолов завърши четвърти с 1:56.699 минути. Той ще започне основното състезание до Алекс Дън (1:56.492), а на първа редица ще бъдат победителят в квалификацията Рафа Камара (1:56.306) и Тасанапол Интрапувашак (1:56.345).

По правилото на обърната решетка Цолов ще започне спринтовото състезание в събота от седмо място, отново до Дън.

Българският пилот на Кампос Рейсинг има шансове да спечели от всяка една от тези позиции, а добрата новина за него бе лошият ден за неговия основен съперник за титлата Габриеле Мини. Италианецът, който има пасив от 17 точки, ще започне и двете състезания от 13-о място.

#Никола Цолов

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