Красимир Инински: Искаме да направим нещо историческо в София

Остават два месеца до 17 септември, когато София ще стане дом на европейския бокс. Всички звезди на континента при мъжете и жените ще си дадат среща в „Асикс Арена“, за да излъчат новите шампиони в отделните категории. Президентът на родната федерация по бокс Красимир Инински не скри вълнението си преди престижната надпревара.

"Все по-развълнуван съм. Но когато работата не стихва, времето наистина минава като един миг. А повярвайте ми, не спираме да работим, защото искаме да направим нещо историческо. Обичаме да търсим нови неща, с които да изненадваме приятно всяка година. Неизменно го правим за Купа "Странджа", няма да изневерим на себе си и сега", заяви Инински в интервю пред официалния сайт на БФ Бокс.

Това ще бъде първото в историята Европейско първенство за мъже и жени в България, дебютен турнир под егидата на European boxing.

"Изпипваме детайлите по някои неща, които сме намислили. За всеки един от нас, в Българска федерация бокс, това което правим е с чиста любов към бокса. Често казвам, че за мен това не е просто работа или спорт, а религия. Аз живея за бокса, но виждам, че и хората около мен се заразяват, предавам им това вълнение. Очите им горят, за да се справим по най-добрия начин, както винаги сме го правили. Имахме точно тази цел - да запалим искрата не само у боксовите хора, но и във всички любители на спорта. Защото боксът не е обикновен бой. Това е невероятен спорт, който изисква много умения, но и изгражда хората. Вярвам, че гостуването на боксова икона като Владимир Кличко ще допринесе за още по-пълна зала и по-голям интерес. Ще имаме още големи имена, които да дойдат и да подкрепят България и София за това домакинство. Радвам се, че министърът на младежта и спорта Енчо Керязов ни прие така радушно и с готовност ни помага. Това се отнася и за кмета на София Васил Терзиев и за председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. Работим по най-добрия начин с институциите, откликват на нашите идеи и виждания и съм сигурен, че заедно, като едно семейство, ще бъдем за пример като организация на това Европейско първенство", каза още Красимир Инински.

Инински говори и за подготовката на българските боксьори и треньори.

"Усещам ги, че се вълнуват и нямат търпение да защитят своето име, чест и тези на България. Защото отговорността пред тях е голяма. Да се боксират пред родна публика, пред близки и приятели, това е страхотна възможност. Няма как да не усещат предстартова тръпка. Ние от наша страна сме им подсигурили всичко необходимо, предстои и лагер в София съвсем скоро", допълни Инински.

Президентът на БФ Бокс подчерта, че в София ще пристигнат състезатели от всички европейски страни за спаринги с българските национали.