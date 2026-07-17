Макс Верстапен записа най-добра обиколка в първата тренировка на "Спа-Франкоршан"

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен записа най-добра обиколка в първата свободна тренировка преди Гран при на Белгия, десети кръг от началото на сезона във Формула 1. Нидерландският пилот записа рекордното време за 1:47.070 минути на 7.004-километровото трасе "Спа-Франкоршан".

Верстапен, едва седми в класирането при пилотите, водеше през почти цялата тренировка, в чието начало бе слънчево, но към края се появиха облаци и скоростта падна. Така никой не успя да измести нидерландския пилот на Ред Бул, който за първи път от началото на годината е първи в тренировка.

Зад Верстапен се наредиха болидите на Ферари, като Люис Хамилтън изостана с 0.145 секунди, а победителят от "Силвърстоун" Шарл Льоклер - с 0.207 секунди. На четвърта позиция застана Исак Хаджар с втория автомобил на Ред Бул, а пети се нареди Оскар Пиастри. Австралийският пилот на Макларън обаче получи повреда в скоростната кутия в края и бе изтеглен от отбора.

Лидерът в генералното класиране Кими Антонели остана едва шести с половин секунда пасив, а неговият съотборник в Мерцедес Джордж Ръсел бе осми. Между двамата завърши Ландо Норис от Макларън, който ще бъде наказан с десет места от квалификационното си в Белгия.