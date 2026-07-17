БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕК: Без напредък в борбата с корупцията и реформата на ВСС
Чете се за: 02:42 мин.
Няма никакви противоречия в позицията за Украйна, каза...
Чете се за: 02:20 мин.
Проверките на пътя: Шофьор без книжка с 37 акта и пиян...
Чете се за: 02:17 мин.
Румен Радев: Няма противоречие в позицията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Експеримент със симулационни очила: Какви са възприятията...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Макс Верстапен записа най-добра обиколка в първата тренировка на "Спа-Франкоршан"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Зад нидерландеца се наредиха болидите на Ферари

Макс Верстапен
Снимка: БТА
Слушай новината

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен записа най-добра обиколка в първата свободна тренировка преди Гран при на Белгия, десети кръг от началото на сезона във Формула 1. Нидерландският пилот записа рекордното време за 1:47.070 минути на 7.004-километровото трасе "Спа-Франкоршан".

Верстапен, едва седми в класирането при пилотите, водеше през почти цялата тренировка, в чието начало бе слънчево, но към края се появиха облаци и скоростта падна. Така никой не успя да измести нидерландския пилот на Ред Бул, който за първи път от началото на годината е първи в тренировка.

Зад Верстапен се наредиха болидите на Ферари, като Люис Хамилтън изостана с 0.145 секунди, а победителят от "Силвърстоун" Шарл Льоклер - с 0.207 секунди. На четвърта позиция застана Исак Хаджар с втория автомобил на Ред Бул, а пети се нареди Оскар Пиастри. Австралийският пилот на Макларън обаче получи повреда в скоростната кутия в края и бе изтеглен от отбора.

Лидерът в генералното класиране Кими Антонели остана едва шести с половин секунда пасив, а неговият съотборник в Мерцедес Джордж Ръсел бе осми. Между двамата завърши Ландо Норис от Макларън, който ще бъде наказан с десет места от квалификационното си в Белгия.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Макс Верстапен

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети...
ЦСКА оцеля в Дери след прекъсване заради безредици и продължи напред в Лига Европа
4
ЦСКА оцеля в Дери след прекъсване заради безредици и продължи...
Над 5700 повиквания на номер 112 са постъпили само за денонощие
5
Над 5700 повиквания на номер 112 са постъпили само за денонощие
Столични полицаи разкриха голямо количество синтетична дрога в квартал "Горубляне"
6
Столични полицаи разкриха голямо количество синтетична дрога в...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
4
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
6
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева

Още от: Други спортове

Двама българи се класираха за финала в скока на дължина на еврошампионата по лека атлетика за юноши и девойки под 18 г.
Двама българи се класираха за финала в скока на дължина на еврошампионата по лека атлетика за юноши и девойки под 18 г.
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по БНТ 3 Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по БНТ 3
11047
Чете се за: 01:20 мин.
Никола Цолов даде най-добро време в свободната тренировка преди Гран при на Белгия Никола Цолов даде най-добро време в свободната тренировка преди Гран при на Белгия
Чете се за: 01:45 мин.
Спортни новини 17.07.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 17.07.2026 г., 12:25 ч.
Елфин Еванс и Сами Паяри са начело след пролога на Рали Естония Елфин Еванс и Сами Паяри са начело след пролога на Рали Естония
Чете се за: 00:55 мин.
Стефани Стоева и Габриела Стоева отпаднаха на четвъртфиналите на силния международен турнир по бадминтон в Токио Стефани Стоева и Габриела Стоева отпаднаха на четвъртфиналите на силния международен турнир по бадминтон в Токио
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

ЕК: Без напредък в борбата с корупцията и реформата на ВСС
ЕК: Без напредък в борбата с корупцията и реформата на ВСС
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Задържаха жена с десетки дози фентанил в столичен квартал (СНИМКИ) Задържаха жена с десетки дози фентанил в столичен квартал (СНИМКИ)
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Вандали изпочупиха съоръжения на новия спортен комплекс в Хасково Вандали изпочупиха съоръжения на новия спортен комплекс в Хасково
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев: Велислава Петрова не е подписвала декларация в Украйна Премиерът Румен Радев: Велислава Петрова не е подписвала декларация в Украйна
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Няма никакви противоречия в позицията за Украйна, каза президентът...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Проверките на пътя: Шофьор без книжка с 37 акта и пиян водач на...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Прокуратурата във Варна разследва смъртта на мъж, починал след...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Бури във Франция оставиха 50 000 домакинства без ток, двама души са...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ