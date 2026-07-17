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Никола Цолов даде най-добро време в свободната тренировка преди Гран при на Белгия

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Спорт
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Основният съперник на Цолов в надпреварата за титлата Габриеле Мини завърши на десето място

никола цолов завърши четвърти хаотичното състезание формула канада
Снимка: БГНЕС
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Никола Цолов записа най-добра обиколка в единствената свободна тренировка на Формула 2 преди Гран при на Белгия. Българският пилот на Кампос Рейсинг записа водещото време с 1:58.927 минути на 7.004-километровото трасе "Спа-Франкоршан", на което ще бъде проведен осмият кръг за сезона.

Цолов бе далеч пред всички останали и дори вървеше към още по-добро време, но сесията бе прекратена с червен флаг близо пет минути преди края след катастрофа на аржентинеца Нико Вароне. Втори с 1:59.126 минути остана Мартиниус Стенсхорн от Родин Моторспорт, а трети се класира Вароне с 1:59.253.

Основният съперник на Цолов в надпреварата за титлата Габриеле Мини завърши сесията на десето място с време 1:59.731 минути, а третият в класирането Рафаел Камара е на осма позиция. Италианецът е със 17 точки зад българина, който спечели двойна победа в Гран при на Великобритания преди две седмици. Камара е с още 30 назад.

Квалификацията за Гран при на Белгия във Формула 2 е насрочена за 16:55 часа българско време. Преди това, от 14:30 часа, е първата тренировка във Формула 1.

#Никола Цолов

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