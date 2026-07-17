Елфин Еванс и Сами Паяри са начело след пролога на Рали Естония

Пилотите на Тойота Елфин Еванс (Великобритания) и Сами Паяри (Финландия) дадоха най-добро време - 1:55.6 минута, на пролога на Делфи Рали Естония, който бе 4,08 км и се проведе тази сутрин.

Трети за момента е друг пилот на Тойота - японецът Такамото Кацута, който е с време 1:55.7 минута.

"Това е едно от двете ми любими ралита, заедно с това във Финландия, като се опитваме да се забавляваме, но знаем, че трябва да сме дяволски бързи още от старта", коментира един от лидерите Паяри.

Шведът Оливер Солберг, който спечели първата си победа в Естония миналата година, засега се движи с четвърто време, а пети е деветкратният световен шампион Себастиен Ожие.