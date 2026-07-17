БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕК: Без напредък в борбата с корупцията и реформата на ВСС
Чете се за: 02:42 мин.
Няма никакви противоречия в позицията за Украйна, каза...
Чете се за: 02:20 мин.
Проверките на пътя: Шофьор без книжка с 37 акта и пиян...
Чете се за: 02:17 мин.
Румен Радев: Няма противоречие в позицията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Експеримент със симулационни очила: Какви са възприятията...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Задържаха жена с десетки дози фентанил в столичен квартал (СНИМКИ)

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Запази

Месец и половина след ареста на брат ѝ полицията проведе нова акция на същия адрес

задържаха жена десетки дози фентанил столичния квартал красна поляна снимки
Снимка: БТА
Слушай новината

42-годишна жена е задържана при специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотични вещества в столичния квартал "Факултета". При акцията са открити десетки дози фентанил, съобщи комисар Станислава Тодорова, заместник-началник на Трето районно управление на СДВР.

По думите ѝ операцията е част от поредицата действия на полицията срещу разпространението на фентанил, а задържаната до момента не е била известна на органите на реда.

"Съвместно със Столичната дирекция, в резултат на нашите действия беше задържана 42-годишна жена, която не е известна на МВР, с десетки дози фентанил. По този случай мога да припомня, че преди около месец и половина – на 1 юни, на същия адрес беше задържан нейният брат, който към момента е с постоянна мярка за неотклонение заради разпространение на наркотични вещества", заяви комисар Тодорова.

От СДВР обясниха, че разпространителите непрекъснато променят начина, по който се опитват да възпрепятстват полицейските действия.

Според комисар Тодорова около имота били изградени незаконни съоръжения, които затруднявали достъпа на служителите:

"Във времето измислят различни начини да възпрепятстват нашата работа, като изграждат незаконни високи огради и различни постройки, прилежащи към къщата. Благодаря на кмета на район "Красна поляна" Димитър Петров за съдействието, защото след като придобихме оперативни данни, че на този адрес се разпространяват наркотици, само в рамките на няколко часа районната администрация осигури багер, с който премахнахме незаконната постройка и ограда. Всичко беше документирано и подготвено, за да можем да предприемем действията си и да стигнем до този положителен резултат."

По думите ѝ при настоящата акция е премахната висока метална ограда, надградена с бодлива тел:

"Това, което сега се вижда, е разрушената постройка към къщата. На мястото на празното пространство беше изградена висока метална ограда, а над нея – бодлива тел. Така възпрепятстват нашето влизане. Оградата е заключена, трудно се прескача заради височината и бодливата тел, а докато успеем да проникнем, те печелят време, за да изхвърлят наркотиците."

Въпреки мерките, предприети от разпространителите, полицейските служители успели да открият наркотичното вещество.

"Днес, при влизането на колегите от охранителна и криминална полиция, това отново се случи. Изхвърлиха материала в мръсния канал – в тръбата. Колегите обаче положиха огромни усилия, разбиха тръбата и извадиха наркотичното вещество. За това те заслужават адмирациите на ръководството", заяви заместник-началникът на Трето РУ.

Тя уточни, че на адреса не за първи път се открива фентанил.

"На този адрес не за първи път установяваме съхранение и разпространение на фентанил. Всеки път задържаме различни количества", каза комисар Тодорова.

Разследването продължава и ще обхване не само задържаната жена, но и цялото семейство.

"Работи се по случая и започваме много задълбочена проверка. Проверяваме цялото семейство – къде работят, къде се водят на трудови договори. Мъжът, когото задържахме преди месец и половина и който в момента е в следствения арест, се води служител в две фирми. Те ще бъдат щателно проверени – ще установим техните собственици, при какви условия е бил назначен и защо все още фигурира като работник, след като не изпълнява трудова дейност. Ще бъдат сезирани и Националната агенция за приходите, както и всички институции, които могат да съдействат за една задълбочена проверка", заяви комисар Тодорова.

По думите ѝ между предишната и настоящата полицейска операция оградата около имота е била допълнително укрепена.

снимки: БТА

#задържани наркотици #"Красна поляна" #дрога с фентанил #задържана дрога #фентанил

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети...
ЦСКА оцеля в Дери след прекъсване заради безредици и продължи напред в Лига Европа
4
ЦСКА оцеля в Дери след прекъсване заради безредици и продължи...
Над 5700 повиквания на номер 112 са постъпили само за денонощие
5
Над 5700 повиквания на номер 112 са постъпили само за денонощие
Столични полицаи разкриха голямо количество синтетична дрога в квартал "Горубляне"
6
Столични полицаи разкриха голямо количество синтетична дрога в...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
4
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
6
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева

Още от: Регионални

Летище Бургас подкрепя кандидатурата на Бургас за домакин на "Евровизия 2027"
Летище Бургас подкрепя кандидатурата на Бургас за домакин на "Евровизия 2027"
Вандали изпочупиха съоръжения на новия спортен комплекс в Хасково Вандали изпочупиха съоръжения на новия спортен комплекс в Хасково
Чете се за: 01:07 мин.
С литийно шествие, песнопения и спектакъл бяха отбелязани 170 г. от възстановяването на храм "Св. Марина" в Пловдив С литийно шествие, песнопения и спектакъл бяха отбелязани 170 г. от възстановяването на храм "Св. Марина" в Пловдив
Чете се за: 03:42 мин.
Почетоха жертвите от атентата на летище Сарафово Почетоха жертвите от атентата на летище Сарафово
Чете се за: 01:45 мин.
Гранични полицаи спряха опит за контрабанда на 20 бойни пистолета Гранични полицаи спряха опит за контрабанда на 20 бойни пистолета
Чете се за: 01:22 мин.
Ремонтът на Дюлинския проход ще приключи до средата на 2027 година Ремонтът на Дюлинския проход ще приключи до средата на 2027 година
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

ЕК: Без напредък в борбата с корупцията и реформата на ВСС
ЕК: Без напредък в борбата с корупцията и реформата на ВСС
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Задържаха жена с десетки дози фентанил в столичен квартал (СНИМКИ) Задържаха жена с десетки дози фентанил в столичен квартал (СНИМКИ)
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Вандали изпочупиха съоръжения на новия спортен комплекс в Хасково Вандали изпочупиха съоръжения на новия спортен комплекс в Хасково
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев: Велислава Петрова не е подписвала декларация в Украйна Премиерът Румен Радев: Велислава Петрова не е подписвала декларация в Украйна
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Няма никакви противоречия в позицията за Украйна, каза президентът...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Проверките на пътя: Шофьор без книжка с 37 акта и пиян водач на...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Прокуратурата във Варна разследва смъртта на мъж, починал след...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Бури във Франция оставиха 50 000 домакинства без ток, двама души са...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ