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102 000 евро глоба на ТЕЦ "Бобов дол" беше потвърдена от съда в Дупница

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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среща бъдещето тец бобов дол
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Районният съд в Дупница съд потвърди наказателно постановление, издадено от районната екоинспекция, с което на "ТЕЦ - Бобов дол" АД, е наложена глоба от над 102 000 евро.

Санкцията е наложена година след проверка, която показа запрашване и замърсяване на въздуха в района на централата.

Проверката е направена на 17 юли 2025 г. след постъпил сигнал, като служители на РИОСВ са констатирали изпускащи неорганизирани емисии около сградата и запрашване в района около централата. Оглед на обекта е направен и от различни позиции на с. Големо село, което отстои на около 700 м.

"Стелещите се облаци с прах запрашават цялата околност, като ограничават видимостта към ТЕЦ "Бобов дол". Образуваната прашна пелена се разнася и обхваща и част от територията на с. Големо село. Около и над централата се разпространява пелена от прашни сиво-кафяви неорганизирани емисии. При оглед, извършен и от ж.п. гарата на с. Големо село, е констатирано запрашване в района около производствената площадка на дружеството и неорганизирани емисии от "Открит въглищен склад", пише в наказателното постановление.

Такова замърсяване става често в района на централата, особено лятото, коментират местните хора. В периода от 2020 г. досега на дружеството са наложени 117 акта за нарушения и санкции на обща стойност над 9 млн. лева, но потвърдените и събрани до момента санкции са за много малка част от тях – за около 2 млн. лева, обявиха от екоминистерството.

Наскоро ТЕЦ "Бобов дол" възстанови работата си с два блока, след като единият беше спрян принудително заради вредните емисии в района на централата.

#102 000 евро #наложена глоба #ТЕЦ "Бобов дол"

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