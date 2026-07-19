Шеста победа за Кими Антонели след зрелищна битка с Льоклер в Белгия

Кими Антонели продължи впечатляващия си сезон във Формула 1, след като спечели Гран при на Белгия – десети кръг от световния шампионат.

19-годишният пилот на Мерцедес потегли от полпозишън на легендарната писта „Спа-Франкоршан“ и след оспорвана битка с Шарл Льоклер (Ферари) стигна до шестата си победа за сезона. С успеха си италианецът увеличи актива си на 204 точки и затвърди лидерската си позиция в генералното класиране.

Стартът не бе лесен за Антонели, който още в първите метри бе изпреварен от Макс Верстапен (Ред Бул). Малко по-назад инцидент между Люис Хамилтън (Ферари) и Джордж Ръсел (Мерцедес) доведе до отпадането на британския пилот на Мерцедес и наложи излизането на колата за сигурност.

След рестарта в четвъртата обиколка Антонели си върна първата позиция, но скоро зад него се нареди Льоклер, а Верстапен остана трети. В осмата обиколка нидерландецът изпревари пилота на Ферари, който малко по-късно бе ударен от Оскар Пиастри (МакЛарън). Въпреки това Льоклер остана в битката за челото, а разликите между водещите пилоти останаха минимални.

Развитието на състезанието се промени след двете периоди с виртуална кола за сигурност. Антонели направи първи своята смяна на гуми, а малко по-късно Льоклер също влезе в бокса и се върна на трасето начело.

Монегаскът удържа лидерството до 34-ата обиколка, когато Антонели предприе успешна атака и си върна първото място. До финала младият италианец не допусна грешка и заслужено пресече пръв карирания флаг.

Льоклер остана втори на 1.952 секунди зад победителя, а Макс Верстапен завърши трети с пасив от 11.586 секунди. Четвърти се нареди Люис Хамилтън, следван от Оскар Пиастри и Исак Хаджар. Световният шампион Ландо Норис остана седми, като финишира на по-малко от 25 секунди от победителя.

След десет кръга Антонели води в генералното класиране с 204 точки, като има аванс от 45 пред Хамилтън. Трети е Джордж Ръсел със 154 точки, а четвъртата позиция заема Шарл Льоклер със 126.

Следващото състезание от календара на Формула 1 е Гран при на Унгария, което ще се проведе следващата седмица и ще отбележи преполовяването на сезона.