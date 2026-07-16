Фернандо Алонсо: Надявам се да се прибера навреме за финала на световното първенство

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо призна, че очаква с по-голямо нетърпение финала на световното първенство по футбол между Испания и Аржентина, отколкото състезанието за Голямата награда на Белгия.

Пилотът на Астън Мартин заяви, че основната му цел е да се прибере навреме, за да проследи двубоя, който започва в неделя вечер.

"Честно казано, основният фокус в неделя ще бъде да се прибера у дома и да гледам мача“, каза Алонсо пред медиите в Спа-Франкоршан.

Испанецът призна, че заради пътуването след състезанието най-вероятно ще пропусне първото полувреме на финала.

"Може би ще успея да гледам второто полувреме. Първото вероятно ще го пропусна“, добави той.

Сходна ситуация очаква и аржентинеца Франко Колапинто от отбора на Алпин, който призна, че ще бъде по-напрегнат заради финала на Мондиал 2026, отколкото за представянето си на пистата в Белгия.