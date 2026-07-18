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Кими Антонели оглави и последната тренировка в Белгия, тежък инцидент спря Хамилтън

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Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
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Пилотът на Мерцедес даде най-добро време на "Спа-Франкоршан“, а катастрофа на Люис Хамилтън помрачи сесията преди квалификацията

Кими Антонели оглави и последната тренировка в Белгия, тежък инцидент спря Хамилтън
Снимка: AP Photo
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Андреа Кими Антонели затвърди отличната си форма преди Гран при на Белгия, след като беше най-бърз и в последната свободна тренировка на пистата „Спа-Франкоршан“. Сесията обаче завърши драматично за Люис Хамилтън, който катастрофира само няколко часа преди квалификацията.

Младият италианец от Мерцедес записа обиколка за 1:45.990 минути и за втори пореден път през уикенда оглави класирането в свободните тренировки. Най-близо до него се нареди Ландо Норис с Макларън, който остана на 0.139 секунди, а световният шампион Макс Ферстапен зае третото място, изоставайки само с още една стотна.

Джордж Ръсел завърши четвърти, следван от пилотите на Ферари Люис Хамилтън и Шарл Льоклер. Малко преди края на сесията обаче Хамилтън загуби контрол над автомобила си и се удари в предпазните ограждения, като нанесе сериозни щети по болида. Инцидентът поставя под въпрос готовността на Ферари за квалификацията, която започва само няколко часа по-късно.

Оскар Пиастри остана седми с втория автомобил на Макларън, а приятно впечатление направиха пилотите на Ауди Нико Хюлкенберг и Габриел Бортолето, които намериха място в топ 10. Исак Хаджар оформи челната десетка.

Предварителните резултати подсказват, че Мерцедес и Макларън влизат в квалификацията с предимство, докато Ферари ще трябва да преодолява сериозни трудности след инцидента с Хамилтън.

#Луис Хамилтън #Кими Антонели #Формула 1 сезон 2026

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