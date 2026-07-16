Наказаха Ландо Норис с 10 места за Гран при на Белгия

Действащият световен шампион във Формула 1 Ландо Норис ще бъде наказан с десет места в решетката на старта на Гран при на Белгия в неделя, след като тимът му Макларън смени част от електрониката на болида му, предаде Ройтерс. Британецът тръгна от първа позиция на пистата миналата година, но през този сезон отборът му загуби инерция и в момента е на трето място в класирането след Мерцедес и Ферари.

Пилотите имат разрешение да сменят три неща по електрониката на болида за сезон, като всяка допълнителна проняма им носи наказания. От Макларън обявиха, че първата повреда на електрониката е била в Китай през март, когато Норис въобще не успа да стартира.

Втората промяна е била направена на Гран при на Япония, също през март, а след това е имало и нова в Монако през юни.

"Електрониката, която инсталирахме в Япония и използваме във всяко състезание след Маями, е надеждна, но имаше някои корекции", коментираха от тима. "За да се възползваме от тези подобрения, трябва да приемем наказанието на Ландо", уточниха от Макларън.

"Избрахме да направим това в Белгия, тъй като изпреварванията на пистата са по-чести, отколкото на следващите две състезания в Унгария и в Нидерландия", се казва още в позицията на отбора.