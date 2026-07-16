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В „Пирогов“ спасиха от ампутация крака на мъж

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Благодарение на навременната намеса на екипа на Отделението по инвазивна кардиология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 81-годишен мъж от гр. Годеч успя да запази крака си и да се прибере у дома на собствен ход.

Пациентът постъпва по спешност в Инвазивната кардиология на „Пирогов“ преди 10 дни с клинична картина на остра исхемия на долния крайник – силна болка, студенина и отслабени пулсации. Причината е остро тромбозирал предходен байпас, довел до сериозно нарушение на кръвоснабдяването на крака.

Преди това в друга болница на пациента е била предложена ампутация на крайника. Близките му обаче потърсили д-р Иван Мартинов – началник на Отделението по инвазивна кардиология в „Пирогов“, с надеждата да бъде намерена възможност за спасяване на крака.

Д-р Мартинов лично поема случая, а след внимателна оценка мултидисциплинарният екип преценява, че крайникът все още е потенциално спасим. Лекарите предприемат локална фибринолиза – метод, при който чрез специален инфузионен катетър, поставен в зоната на тромба, се прилага медикамент, който постепенно го разгражда и позволява възстановяване на кръвотока.

„Случаят е пример за един от основните принципи в нашата работа. При остра исхемия на крайника ендоваскуларното лечение трябва да бъде първи избор, когато крайникът е спасим. Ампутацията трябва да бъде последна стъпка и да се прилага при необратима исхемия. Навременната оценка често дава шанс за възстановяване на кръвообращението там, където иначе би се стигнало до загуба на крайника“, коментира д-р Иван Мартинов.

След проведеното лечение контролната ангиография показва успешно възстановен кръвоток – реканализиран графт и възстановена нормална посока на кръвоснабдяване към крайника.

Днес пациентът напуска „Пирогов“ самостоятелно, на собствен ход. Той и неговите близки изказват искрената си благодарност към д-р Иван Мартинов и екипа му, като подчертават, че хората трябва да знаят: ампутацията невинаги е единственото решение и в много случаи съществува възможност за спасяване на крайника.

Резултатът не е единичен случай, а е част от дългогодишния опит на Отделението по инвазивна кардиология в „Пирогов“. За периода 2013 - 2026 г. екипът е натрупал значителен опит в лечението на остра исхемия на крайници, което нарежда центъра сред водещите в България в тази област.

Отделението по инвазивна кардиология на „Пирогов“ прилага съвременни ендоваскуларни методи за лечение на остра артериална тромбоза, като изборът на подход се определя индивидуално според състоянието на пациента, степента на исхемия, анатомичните особености и времето до започване на лечението.

„Острата исхемия на крайника е спешно състояние, при което всеки час е от значение. Когато крайникът е преценен като спасим, локалната тромболиза може да възстанови кръвотока и да предотврати ампутация. Този случай – възстановен байпас при пациент, на когото вече е била предложена ампутация – показва колко важни са навременната оценка, опитният екип и правилно избраната техника“, допълва д-р Мартинов.

Острата исхемия на крайник представлява внезапно намаляване на артериалното кръвоснабдяване (в рамките на до 14 дни), което застрашава жизнеспособността на крайника. Без своевременно лечение рискът от неговата загуба и от сериозни усложнения е висок. Съвременните ендоваскуларни методи дават възможност за бързо възстановяване на кръвотока при подходящо подбрани пациенти и често позволяват избягване на големи хирургични интервенции.

#успешно възстановяване # „Пирогов“

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