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Гледайте третия кръг от турнира за Купа България по прескачане на препятствия по БНТ 3

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Днес, 15 юли ще излъчваме на живо от 18:00 ч., а утре прякото предаване стартира в 16:00

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Магията на конния спорт продължава и в Албена. Третият кръг от турнира за Купа България по прескачане на препятствия ще бъде излъчен по традиция по БНТ 3.

Курортният комплекс ще стане арена на технически сложни паркури, където всяко движение се изчислява, а всеки сантиметър е от значение. Турнирът ще се проведе на 15 и 16 юли.

Днес прякото ни предаване започва в 18:00 ч, а утре в 16:00. Освен основното състезание, в което ще участват най-добрите български ездачи, програмата предвижда и изпитание за пони ездачи и изпитание за деца до 14 години.

Елиза Чолакова спечели втория турнир за Купа България по прескачане на препятствия, който се проведе през уикенда в Приморско. В тандем с Деандрия Ди Зет, 19-годишната Чолакова постигна единствения чист резултат в баража, което ѝ осигури 20 точки и първото място в крайното класиране.

След стартовете в Панагюрище и Приморско, временното подреждане в генералното класиране е следното: Христо Найденов – 32 т., Антон Дацински (Караско) – 29 т., Мирослав Илиев (Коко Бланш) – 23 т., Антон Дацински (Еър Гемма Z) – 22 т., Елиза Чолакова (Деандрия Ди Зет / Елбалтаго Пи Ес) – 20 т.

Гледайте третия кръг от турнира за Купа България по прескачане на препятствия на 15 и 16 юли по БНТ 3.

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