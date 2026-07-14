Божидар Саръбоюков: Радвам се, че поставих национален рекорд пред българска публика

Най-добрият български състезател в скока на дължина записа върхов резултат от 8.49 м
Най-добрият български състезател в скока на дължина Божидар Саръбоюков не скри удовлетворението си, след като постави нов национален рекорд в дисциплината на открито на мемориалния турнир "Йорданка Аризанова" в Пловдив.
Европейският шампион в зала от Апелдоорн 2025 записа върхов резултат от 8.49 метра в последния си шести опит в надпреварата и така подобри собственото си върхово постижение от 8.36 м, поставено на Диамантената лига в Монако в петък.
“Доста време го чаках този рекорд това лято. Трябваше да се случи по-рано, но явно за всичко си има правилния момент. Както съм казвал винаги, трудът се отплаща рано или късно. Господ гледа и наистина се радвам, че го направих пред българска публика, за да изпитам тази емоция. Не е случайно, че се записах на това състезание няколко дни след Диамантената лига - за да докажа какво мога, защото там за съжаление не беше това, което исках", емоционален бе след края на състезанието Саръбоюков.
Лекоатлетът призна, че постигането на рекорда пред българска публика, му дава още по-голям стимул и мотивация.
"На Диамантената лига бях разочарован, защото не усетих удоволствието от скоковете. Нямаше това, което усетих днес. Днес направих шест опита над осем метра. Мисля, че никога досега не съм го достигал в кариерата ми. Това е една хубава емоция", допълни той.
За него предстои участие на европейското първенство в Бирмингам.
"Следващият ми старт на дълъг скок е направо европейското първенство в Бирмингам. Надявам се сега вече да отида по-уверен и да вярвам повече в себе си, след като постигнах този резултат. През зимата имах силен сезон, но лятото поради много причини тръгна зле. Преди европейското обаче завършва добре. Физически съм много добре. Затова и се записах тук да участвам, защото знаех на какво съм способен. Трябваше да изпълня няколко детайла технически. Не смятам, че и днес съм ги изпълнил на 100%. Вярвам, че има какво още да гоним", каза още Саръбоюков.