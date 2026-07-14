ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО ПО БНТ 1 И БНТ 3: Франция - Испания (СТАРТОВИ СЪСТАВИ)

Всичко е готово за първия полуфинал на световното първенство по футбол между Франция и Испания, който започва в 22:00 часа българско време на "Далас Стейдиъм“. Двата тима вече обявиха стартовите си състави за сблъсъка, който ще определи първия финалист на Мондиал 2026.

The time has come.



Here are the 11 French players who will take on Spain for a spot in the World Cup final

pic.twitter.com/yspVuSKYuU — French Team (@FrenchTeam) July 14, 2026

Селекционерът на Франция Дидие Дешан извършва само една промяна спрямо четвъртфиналната победа с 2:0 над Мароко. Брадли Баркола започва като титуляр на мястото на Дезире Дуе и ще оформи атакуващото трио с носителя на „Златната топка“ Усман Дембеле, Майкъл Олисе и голмайстора Килиан Мбапе.

OFFICIAL | Our XI to face France



The mission is clear.

Let's earn our place in the World Cup Final. #VamosEspaña | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/DumUTDWLO8 — Spanish Football (@SpainIsFootball) July 14, 2026

Испанският селекционер Луис де ла Фуенте не прави нито една промяна след успеха над Белгия в четвъртфиналите. Това означава, че героят от предишните два елиминационни мача Микел Мерино отново остава сред резервите.

В нападение Испания ще разчита на Ламин Ямал по десния фланг, Дани Олмо и Алехандро Баена зад централния нападател Микел Оярсабал, който до момента е най-резултатният футболист на „Ла Фурия“ на шампионата с четири попадения.

Гледайте Франция – Испания. Вторник, 14 юли от 22:00 часа по БНТ 1 и БНТ 3!

СЪСТАВИ:

Франция: 16. Майк Менян - 5. Жул Кунде, 4. Дайо Упамекано, 17. Уилям Салиба, 3. Люка Дин - 8. Орелиен Чуамени, 14. Адриен Рабио - 7. Усман Дембеле, 11. Майкъл Олисе, 12. Брадли Баркола - 10. Килиан Мбапе (к)

Резерви: 1. Брайс Самба, 23. Робин Рисе; 2. Мало Густо, 15. Ибрахима Конате, 19. Тео Ернандес, 21. Люка Ернандес, 26. Максенс Лакроа, 6. Ману Коне, 13. Нголо Канте, 18. Уорън Заир-Емери, 24. Раян Шерки, 25. Магнес Аклиуш, 9. Маркус Тюрам, 20. Дезире Дуе, 22. Жан-Филип Матета

Селекционер: Дидие Дешан

Испания: 23. Унай Симон - 12. Педро Поро, 22. Пау Кубарси, 14. Аймерик Лапорт, 24. Марк Кукурея - , 16. Родри (к), 8. Фабиан Руис, 10. Дани Олмо - 19. Ламин Ямал, 15. Алекс Баена, 21. Микел Оярсабал

Резерви: Давид Рая, 13. Жоан Гарсия, 2. Марк Пубил, 3. Алекс Грималдо, 4. Ерик Гарсия, 5. Маркос Йоренте, 6. Микел Мерино, 9. Гави, 18. Мартин Субименди, 20. Педри, 7. Феран Торес, 11. Йереми Пино, 17. Нико Уилямс, 25. Виктор Муньос, 26. Борха Иглесиас

Селекционер: Луис де ла Фуенте

Стадион: "Далас Стейдиъм“

Съдия: Иван Бартон (Салвадор)