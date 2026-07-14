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Два бронзови медала за България от турнира „Бранденбург Къп“ в Германия

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Спорт
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Максим Кирилов и Николай Иванов се качиха на почетната стълбичка в силната международна надпревара, която е част от подготовката за европейското първенство до 19 години

Два бронзови медала за България от турнира „Бранденбург Къп“ в Германия
Снимка: пресслужба БФБ
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Българските боксьори завършиха с два бронзови медала участието си на международния турнир „Бранденбург Къп“, който се проведе във Франкфурт, Германия. Националният ни тим, воден от Александър Александров, се представи достойно в конкуренцията на състезатели от 20 държави.

До отличията достигнаха Максим Кирилов в категория до 70 килограма и Николай Иванов при 85-килограмовите, които се окичиха с бронзови медали след силни изяви в хода на турнира.

Надпреварата бе важна част от подготовката на младите български национали преди Европейското първенство за младежи до 19 години. Шампионатът на Стария континент ще се проведе в Лозница, Сърбия, в периода 11–22 август, където българските таланти ще се стремят да затвърдят добрата си форма на международната сцена.

#Брандебург къп #Максим Кирилов #Николай Иванов-бокс

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