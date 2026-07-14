Тадей Погачар покори Льо Лиоран и увеличи аванса си в Тур дьо Франс

Тадей Погачар продължи доминацията си в тазгодишното издание на Тур дьо Франс. Словенецът спечели десетия етап от надпреварата след впечатляваща самостоятелна атака и увеличи преднината си в генералното класиране.

Планинският маршрут беше с дължина 166 километра от Ориак до ски курорта Льо Лиоран в Централна Франция. Погачар пресече финалната линия за 3:58:08 часа, оставяйки на 32 секунди зад себе си белгиеца Ремко Евенепул. Французинът Пол Сейшас завърши трети с изоставане от 34 секунди.

Сейшас донесе повод за радост на домакините в Деня на Бастилията, след като във финалния спринт изпревари германеца Флориан Липовиц и намери място на почетната стълбичка.

Погачар предприе решителната си атака около 15 километра преди финала. Ричард Карапас опита да го последва, но носителят на жълтата фланелка постепенно се откъсна от всички основни конкуренти.

Пет километра преди края авансът на словенеца беше 25 секунди, а малко по-късно той го увеличи още повече. Погачар завърши необезпокояван и отпразнува своята 24-та етапна победа в кариерата в Тур дьо Франс.

В генералното класиране словенецът е лидер с общо време 36:15:02 часа. Йонас Вингегор заема второто място на 3:36 минути, а Евенепул е трети с пасив от 4:46 минути.