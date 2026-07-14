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Божидар Саръбоюков постави нов национален рекорд в скока на дължина на открито

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Спорт
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Рекордьорът участва в мемориалния турнир "Йорданка Аризанова".

Божидар Саръбоюков
Снимка: БТА
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Атлет №1 на България за 2025 година Божидар Саръбоюков подобри собствения си национален рекорд в скока на дължина на открито, след като записа резултат от 8.49 метра в дисциплината на мемориалния турнир "Йорданка Аризанова" в Пловдив.

Европейският шампион в зала от Апелдоорн 2025, който направи предишното си върхово постижение от 8.36 метра на открито на Диамантената лига в Монако в петък, успя и в шестте си опита на стадион "Пловдив" да прехвърли границата от осем метра. Още при първия си той скочи 8.37 метра, а впоследствие записа най-доброто си постижение в последния си шести скок - 8.49 м.

Предишното най-добро върхово постижение в дисциплината на открито бе на Ивайло Младенов, който беше национален рекордьор с 8.33 от 1995 година.

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