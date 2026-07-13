Елиза Чолакова тримуфира във втория турнир по прескачане на препятствия за Купа България в Приморско

Елиза Чолакова спечели втория турнир за Купа България по прескачане на препятствия, който се проведе през уикенда в Приморско.

В тандем с Деандрия Ди Зет, 19-годишната Чолакова постигна единствения чист резултат в баража, което ѝ осигури 20 точки и първото място в крайното класиране. Второто място зае Христо Найденов с кон Кордасино (17 т.), трети завършиха Мирослав Илиев и Коко Бланш (15 т.).

След стартовете в Панагюрище и Приморско, временното подреждане в генералното класиране е следното: Христо Найденов – 32 т., Антон Дацински (Караско) – 29 т., Мирослав Илиев (Коко Бланш) – 23 т., Антон Дацински (Еър Гемма Z) – 22 т., Елиза Чолакова (Деандрия Ди Зет / Елбалтаго Пи Ес) – 20 т.

Третият кръг от надпреварата за Купа България ще се проведе в курортен комплекс Албена - на 15 юли от 18:00 ч. и на 16 юли от 16:00. И двете състезания ще бъдат излъчени отново пряко по БНТ 3.