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Елиза Чолакова триумфира в Световната купа по прескачане на препятствия в Царацово

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Спорт
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18-годишната състезателка стана най-младият български ездач, печелил турнир от Световната купа у нас

елиза чолакова триумфира световната купа прескачане препятствия царацово
Снимка: БФКС
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Елиза Чолакова записа исторически успех в българския конен спорт, след като спечели надпреварата от Световната купа по прескачане на препятствия, проведена на конна база „Фригопан“ в село Царацово край Пловдив.

Едва 18-годишната състезателка се превърна в най-младия ездач, завоювал победа в турнир от Световната купа в България. Заедно с коня си Юпитер тя спечели най-престижното изпитание Diamond Tour, преодолявайки без грешка паркура с височина на препятствията до 155 сантиметра. Чолакова финишира за 48.17 секунди и заслужено се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка.

Силно представяне направи и британецът Чад Фелоус, който зае две места в челната тройка. Той остана втори с кон Песго Аделхейд Зет и трети с Крийвикуин Пърл.

Четвъртата позиция зае Константин Ван Дам с кон VAYRIE, а Елиза Чолакова затвърди отличното си представяне, като се класира и на пето място с кон Янник PS.

Успехът на младата българка е поредно доказателство за развитието на родния конен спорт и донесе силен повод за гордост пред българската публика на международния турнир в Царацово.

#Световна купа по прескачане на препятствия в село Цароцово #Елиза Чолакова

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