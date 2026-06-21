Елиза Чолакова триумфира в Световната купа по прескачане на препятствия в Царацово

Елиза Чолакова записа исторически успех в българския конен спорт, след като спечели надпреварата от Световната купа по прескачане на препятствия, проведена на конна база „Фригопан“ в село Царацово край Пловдив.

Едва 18-годишната състезателка се превърна в най-младия ездач, завоювал победа в турнир от Световната купа в България. Заедно с коня си Юпитер тя спечели най-престижното изпитание Diamond Tour, преодолявайки без грешка паркура с височина на препятствията до 155 сантиметра. Чолакова финишира за 48.17 секунди и заслужено се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка.

Силно представяне направи и британецът Чад Фелоус, който зае две места в челната тройка. Той остана втори с кон Песго Аделхейд Зет и трети с Крийвикуин Пърл.

Четвъртата позиция зае Константин Ван Дам с кон VAYRIE, а Елиза Чолакова затвърди отличното си представяне, като се класира и на пето място с кон Янник PS.

Успехът на младата българка е поредно доказателство за развитието на родния конен спорт и донесе силен повод за гордост пред българската публика на международния турнир в Царацово.