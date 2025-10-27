БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
За втора поредна година Елиза Чолакова е държавен шампион по прескачане на препятствия

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Държавен първенец в група Б е Драга Тодорова с кон Чаримо Пи Ес.

Снимка: фейсбук страница на БФКС
Елиза Чолакова спечели титлата на Държавния шампионат по прескачане на препятствия.

От 24 до 26 октомври конна база „Фригопан“ в Царацово беше домакин на едно от най-оспорваните състезания в календара на федерацията. Над 140 коня и техните ездачи от цялата страна премериха сили в четири категории: Клас Т, Група Б, Аматьори категория А и Аматьори категория Б.

18-годишната Чолакова спечели златния медал в клас Т с кон Янник РЅ и за втора поредна година стана държавен шампион на страната при мъжете и при жените.

Среброто завовюва Милко Кочев с кон Карино, а бронзът е за Антон Дацински с кобила Калианка Пи ес.

Държавен първенец в група Б е Драга Тодорова с кон Чаримо Пи Ес. Втори остана Павлин Ангелов с кон Команчи, Топ 3 допълни Лидия Желязкова с кон Солеро.

При аматьорите, категория А, златото е за Рая Данаилова с кобила Калистра, следвана от Милена Азманова с кобила Артемида и Христо Цветков с кон Картего. В категория Б шампион е Диана Цветкова с кобила Екуита. Топ 3 допълват Елза Щосел с кон Корадино и Дария Гроцева с кон Кар де Приамос 2.

