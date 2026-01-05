Съветът за сигурност на ООН се събира на спешна среща заради действията на САЩ във Венецуела

Американският президент Доналд Тръмп заплаши Венецуела с нова намеса, ако новият временен президент Делси Родригес не сътрудничи на Вашингтон. Тръмп отправи заплахи и към лидерите на съюзниците на Венецуела - Колумбия, Мексико и Куба. Заловеният венецуелски президент Николас Мадуро ще се яви по-късно днес пред съд в Ню Йорк, за да му бъдат предявени редица обвинения, включително и за "наркотероризъм." Съветът за сигурност на ООН също ще се събере на спешна среща за Венецуела по искане на Колумбия.

След зрелищното залавяне на венецуелския лидер Николас Мадуро американският президент Доналд Тръмп даде заявка, че няма да спре дотук. В интервю за американското издание "The Atlantic" Тръмп предупреди новия лидер на страната - Делси Родригес - че може да плати много висока цена, ако не прави каквото трябва. Пред журналисти на борда на "Еър форс 1" Тръмп заяви, че Съединените щати са начело на Венецуела и не изключи втора военна операция, ако правителството не сътрудничи на Вашингтон да "оправи" страната.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Бяхме готови за втора вълна, всичко беше готово, но не мисля, че ще се наложи."

На първото заседание на кабинета вече бившият вицепрезидент на Мадуро и настоящ лидер на Венецуела - Родригес - обяви създаването на комисия, която ще работи за освобождаването му. Но същевременно възприе помирителен тон и предложи сътрудничество на Съединените щати.

Делси Родригес, временен президент на Венецуела: "Приканваме правителството на Съединените щати да работи с нас по програма за сътрудничество, насочена към съвместно развитие в рамките на международното право... Президенте Доналд Тръмп, нашите народи и нашият регион заслужават мир и диалог, а не война."

Призивът дойде след като Тръмп заплаши и правителството на Колумбия. Той заяви, че военна намеса в съседната на Венецуела страна му звучи добре, ако правителството там не намали притока на наркотици в Съединените щати.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Колумбия също е много болна - управлявана от болен човек, който обича да произвежда кокаин и да го продава в Съединените щати. И той няма да продължи да го прави още много дълго, повярвайте ми."

Колумбийският президент Густаво Петро, за когото очевидно говори Тръмп, отхвърли обвиненията с пост в Екс.

Американският президент също каза, че режимът в друг важен съюзник на Венецуела - Куба - също изглежда "готов да падне". Според анализатори евентуалната загуба на венецуелския петрол би нанесла опустошителен удар по и без това нестабилната енергийна система на "Острова на свободата." Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио, който е син на кубински емигранти, вече намекна, че родината на неговите родители може да е следващата мишена на администрацията на Тръмп в стремежа ѝ да възстанови американското господство в Западното полукълбо.