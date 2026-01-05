Между силата и правото: Анализ на Георги Милков какво означава отвличането на Мадуро

Ретроспекция по отношение на операцията по отвличането на Николас Мадуро в контекста на американската философия и поведението им в техния "заден двор" през последните 70 години направи в ефира на "Денят започва" журналистът Георги Милков.

"Има достатъчно хора, които търсят връзка, някакъв калъп на действие, който в някои отношения съвпада, в други се различава. Тъй като 60-те, 70-те години са различни от времето, в което живеем днес. Може би най-често цитираната операция, която на пръв поглед много съвпада с тази сега, е през 1989 година, декември месец, с пращането на военен екип в Панама и също така отвличането на генерал Мануел Нориега, завеждането му в САЩ и изправянето му пред съд в Маями, обаче, не в Ню Йорк, за обвинение в наркотрафик. Но това сравнение е удачно само до някъде. Първо, защото генерал Нориега никога не е бил президент на Панама. Той е бил шеф на хунтата, човек, който е правил преврат и е седял в сянка, използвайки политически марионетки за това. Това е едно. Второ, генерал Нориега, още от 50-те години до 80-те, когато реално той взима така истински властта, това е 1983 година, иначе преди това действа 1981, но в продължение на три десетилетия той е агент на ЦРУ и върши чудесни услуги на американците, за които са му заплатени милиони долари. Това не е конспирация. В смисъл, излязоха документи, архиви, книги, всичко това е вече много ясно от дистанцията на времето. Той е защитавал интересите на САЩ не само в Панама, но и въобще в цяла Латинска Америка, срещу сандинистите по онова време в Никарагуа и така нататък. Много дълъг ред от услуги, които е правил, за които е получил и възнаграждения. Разбира се, ако така продължаваме, можем да намерим още доста различия. Разбира се, най-голямото различие е, че светът през 1989 г. не е светът от днес. Много по-различен е, макар че пак можем да намерим достатъчно сходства."

Журналистът подчерта, че ако говорим за американски стратегии и за това какво се промени в Панама след свалянето на генерал Нориега, би могло да направим аналог какво би могло да се промени във Венецуела оттук нататък.

"След отвличането на Мануел Нориега в Съедините щати, всъщност веднага след това, американците връщат, така да се каже грубо, на власт човека, който е спечелил малко по-рано, месеци по-рано в същата година, изборите в Панама, които, разбира се, Нориега не е признал. И оттам нататък започва един 5-годишен мандат на въпросния президент, от който хората не са доволни, разбира се, защото очакванията им се излъгани. Но така е положен пътят на демокрацията в тази част от "задния двор" на Съедините щати. Тоест, ако сравняваме онова време с това, след отвличането на Мадуро сега, американците би трябвало да вземат Едмундо Гонзалес, за който се твърди, че е спечелил, с много голям процент изборите миналата година и да го инсталират на власт и съответно, Венецуела да тръгне по трудния път на демократично възстановяване."

Милков подчерта обаче, че американският държавен глава на практика е избрал да работи с режима на Мадуро.

"Президентът Тръмп е избрал като тактика да работи с режима на Мадуро, защото всъщност той само взе Мадуро и жена му и ги отведе в САЩ. Целият апарат за сигурност, военен и репресивен, е там." "Ако Латинска Америка обожава драмата, то пък американците от севера са царе на драматизацията. И на екранизацията. И екранизацията, и филмовите сценарии, които всъщност гледаме на живо в момента, са даже доста по-ефектни от това, което "Нетфликс" ни прожектира."

Относно нарушаването на международното право от страна на Тръмп, Милков коментира:

"Въпросът, разбира се, за нарушаването на международното право седи и няма как да бъде отместен на страна, защото в този тип на действия, по света има всякакви безобразни диктатори, което обаче какво означава? Че някой трябва да отиде да ги свали, за да даде възможност на хората им да живеят добре, създавайки по-голяма каша? Всъщност международното право, сигурно на много хора им звучи много сложно, може да е абстрактно, но да го сведем до нашия елементарен човешки опит. Ако някой направи лошо на друг човек, той не отива с мачете или с нож, или с пушка да го гръмне, макар че това се случва. Но е имплементирана правова система. Т.е. ако някой е лош човек, то оплакваш се на съответните органи, те идват, правораздават и т.н. Такъв е и международният ред. Да, както и съдебната система у нас или навсякъде по света, той не е перфектен и невинаги виновните завършват с присъдата, която заслужават. Но е нещо, което предотвратява всеки да хване по една сопа и да ходи да троши главата на другия, само защото така е решено."

Що се отнася до причините за свалянето на Мадуро, според думите на Милков става въпрос "за всичко друго, но не и за наркотрафика."

"Не, че няма наркотрафик, има. Но един конгресмен вчера каза - Венецуела произвежда кокаин. 90% от кокаина отива в Европа. Тоест идва при нас." "Има много причини. И даже някои биха добавили към това и отклоняване на вниманието от файловете "Епстийн". Което пак е винаги дежурната закачка или препратка към онзи филм "Да разлаем кучетата" и дай да организираме война, за да не видят хората какви сме ги вършили под чаршафите години по-рано. Това винаги го има също. Тоест можем много дълго да се изреждаме причините. Разбира се, петролът винаги е първа точка. Той Тръмп си го казва. Макар и с не много сложни изречения, той определи защо и какво е направил. Той казва - ние ще управляваме Венецуела, петролът. Те ни го дължат. Ние имаме американски компании, на които те дължат много пари. Ние ще го направим, ще инвестираме и ще управлявам петрола на Венецуела. Той е избрал да управлява петрола на Венецуела, не за благото на венецуелския народ. Сега да си го кажем правилно. След като е оставил целия апарат за сигурност на Мадуро там, вероятно ще сключи сделка с военните и оттам нататък нещата ще се подредят. По отношение на наркотрафика, ако това беше легитимно, за да се наруши международният правов ред и да се отвлече някакъв диктатор, който е вкаран в рамките на наркотерорист, защото като имаме тероризъм, там вече правомощията са други на американците, при този сценарий тогава американците би трябвало да дебаркират първо в Мексико, защото Мексико произвежда и хероина, Мексико произвежда и фентанила, чийто доставки на компонентите за производство на фентанил идват от Китай. И всъщност фентанила е наркотикът, от който все повече американци умират по улиците."

Вижте целия разговор във видеото