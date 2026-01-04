Еврото в България: Магазин в Казанлък отказва плащания в левове

НАП и КЗП започнаха проверки на магазини за бяла и черна техника за необосновано покачване на цените. И докато инспекторите проверяват сигнали за завишаване на цените, наши зрители сигнализираха, че друга верига не приема плащания в левове в различни градове.

Лист с надпис, че плащанията са възможни само в евро или с карта, посреща клиентите на магазин от голяма верига за търговия на дребно в Казанлък.

- Направо евро ми поискаха.

БНТ: Поискаха ви евро, не ви разрешиха да платите с български левове?

- Не, не, снощи дойдох и казаха, че не може. Само с евро или карта, казаха. Български лев - не.

Наш екип провери на място, тъй като това е нарушение на Закона за въвеждане на еврото, според който през януари можем да плащаме и в двете валути, а търговците ни връщат в евро и само когато нямат - в левове. На входа на магазина вече ни посреща лист с допълнение - че поради технически проблем в магазина не е възможно приемането на левове. Както и извинение за неудобството.

От обекта не пожелаха да застанат пред камера, но неофициално коментираха, че клиентите ги използват за да обменят парите си в евро. Зрители от Перник сигнализираха за същия проблем в същата верига. Там обаче магазинът изцяло не работи. От НАП напомнят какви са глобите за недобросъвестните търговци.

Анна Митова, НАП: "До 10 000 лв. за първо нарушение, до 20 000 лв. за второ, а за повторно нарушения имуществената санкция може да достигне от 100 000 до 200 хиляди лева за повторно нарушение."

В приходната агенция правят средно по 400 проверки на ден, основно по сигнали.

Анна Митова, НАП: "Последните дни особено зачестяват доста фалшиви сигнали, които циркулират и в социалните мрежи. Ние ги проверяваме, но данните засега сочат, че по-голямата част от тях не отговарят на истината. Към вчерашния ден и днес има сигнал, който е отразен в медиите свързан с повишение на конкретна марка хляб. Това ще бъде проверено от инспекторите на НАП. Имаме сигнал за завишение на цени на билети на междуградски превози."

Институциите съветват хората да продължават да подават сигнали при нередности.

снимки: БТА