ИЗВЕСТИЯ

Продължават проверките на НАП и КЗП във връзка с въвеждането на еврото

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Чете се за: 02:25 мин.
Икономика
Продължават проверките на НАП и Комисията за защита на потребителите във връзка с въвеждането на еврото. Инспекторите влязоха в магазин на веригата за техника в София.

Проверката беше по конкретен сигнал за завишение на конкретна стока. Резултати все още няма, но това, което инспекторите ни увериха, на пръв поглед е, че касовите бележки, които се издават от този магазин, са изрядни.

Именно касовите бележки са един от артикулите, които инспекторите проверяват по време на инспекциите си. В тях те следят дали превалутирането е отразено правилно, следят също дали има повишение на цените на отделни стоки и ако има такова, проследяват цялата верига на доставки - дали завишението е при производителя или при търговеца.

Анна Митова, Национална агенция за приходите: "В последните дни особено зачетяват доста фалшиви сигнали, които циркулират и в социалните мрежи. Ние, разбира се, ги проверяваме, но даните за сега сочат, че по-голямата част от тях не отговарят на истината. Днес ще бъдат направени проверки и в други подобни магазини в София, както и в хранителни вериги. Като тук отново имаме подадени сигнали към вчерашна и днешна дата. Има един сигнал, който е отразен и в медиите, свързан с повишение на конкретна марка хляб. Това ще бъде проверено днес от инспекторите на НАП. Също така имаме и подаден сигнал, който е за завишение на цени на билети отново на междуградски превози. Ако това е икономически необосновано, ние сме в правото да наложим санкциите, които са предвидени по закон."

Средно по около 400 проверки на ден правят инспекторите на НАП. Най-малката санкция за нарушаване на Закона за въвеждане на еврото започва от 10 000.

#цените в евро #България в еврозоната #въвеждане на еврото #новини в Метрото

