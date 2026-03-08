Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО)

Пилотът на Кампос Рейсинг бе над всички в Гран при на Австралия и даде заявка за силен сезон.
Никола Цолов даде заявка за силен сезон във Формула 2. Пилотът на Кампос Рейсинг триумфира в първото основно състезание през 2026 година на пистата „Албърт Парк“ в Австралия“. Това се оказа достатъчно за българина да поведе в генералното класиране след своя успех в Мелбърн.
Българският лъв потегли пети на пистата, но в хода на състезанието се възползва по най-добрия начин от инцидентите пред него и двата рестарта, за да финишира първи в дебютния си сезон във Формула 2. Той водеше в огромна част от състезанието, а на 22-рата обиколка изпревари Николас Вароне от Протон и до края не изпусна водачеството.
Родният пилот остави зад себе си бразилецът Рафаел Камара от Рейсинг и нидерландецът Лоранс ван Хупен от Тридент, които завършиха съответно на второ и трето място. Това се оказа достатъчно за Цолов да излезе на начело в генералното класиране с 25 точки, изпреварвайки Камара с 18 и ван Хупен със 17.
Следващото състезание е в Бахрейн през април, но към момента то е под въпрос заради напрежението в Близкия изток.