Навръх 8 март: Подкрепа за жените в онкодиспансера в Русе

На 8 март отбелязваме Международния ден на жената. У нас често го наричаме Ден на майката. С жест на внимание и подкрепа към жените премина днешният ден в онкодиспансера в Русе. Ръчно изработени цветя и тюрбани получиха пациентките в медицинския център.

Инициативата е на сдружение „Заедно си помагаме“, което оказва психологическа и емоционална помощ на жени с ракови заболявания.

Заради онкологично заболяване Гана Трифонова от Силистра посреща рождения си ден в отделението по медицинска онкология. Навръх 70-годишния си юбилей си пожелава да има възможността и тя да помага на други жени като нея.

„Здраве и подкрепа от близки. Да ни вдъхват кураж и да не се отказваме от лечение. И от живота най-вече. Колкото и труден да е, по-хубаво от живота няма“, казва тя.

За поредна година подаръците за пациентите по случай 8 март в лечебното заведение са дело на жените от сдружение „Заедно си помагаме“, които посвещават своите арт терапии на каузата.

„Посланието е „Избираме живота“, но най-вече да повдигнем техния дух и да видят, че това, което предстои, не е толкова страшно. Винаги има изход и винаги има надежда. Винаги давам себе си за пример, тъй като аз два пъти съм преминала по този път и смятам, че, виждайки ме, мога да им давам доста надежда и любов“, казва Лилия Папазян от сдружението.

„Ние разчитаме с ежедневните усилия и грижи на целия ни екип да допринесем за повишаване на духа и да дадем надежда. Нашите пациенти се нуждаят от грижа, внимание, съпричастност и надежда. В такива моменти си проличава и загрижеността на тези организации, които допринасят за едно по-нормално и плавно протичане на лечебния процес“, посочва д-р Валерий Йорданов от Комплексния онкологичен център в Русе.

В отделението в момента се лекуват близо 30 жени. Карциномът на млечната жлеза остава най-често срещаното онкологично заболяване при жените у нас. За 2025 година новооткритите пациенти с рак на гърдата в русенския Комплексен онкологичен център са 166.