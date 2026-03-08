БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Иран избира нов лидер до часове?

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
Преди дни "Иран интернешънъл" обяви, че това ще е Моджатаба Хаменей

Иран избира нов лидер до часове?
Заседанието на Съвета на експертите за избор на нов върховен лидер на Иран трябва да се състои до часове.

За това съобщи член на съвета от висши духовници, цитиран от иранската агенция Фарс. Изборът идва след като Върховният лидер на Ислямската република Али Хаменей беше убит в първия ден на израелско-американските удари срещу страната. Твърди се, че за поста вече е определен синът му - 56-годишният Моджтаба Хаменей. Израел вече обяви, че ще смята всеки наследник на убития върховен лидер за "мишена".

Доналд Тръмп коментира, че въпросът за преговори може да стане безпредметен, ако бъдат ликвидирани всички потенциални лидери на Иран, а армията бъде унищожена.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Вече многократно сме елиминирали тяхното ръководство. Така че въпросът е дали ще се предадат или по-скоро дали ще има кой да се предаде. Но от военна гледна точка са свършени."

#конфликт в близкия изток #кризата в Близкия изток #нов лидер #Иран

