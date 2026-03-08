БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Конфликтът в Близкия изток: Израел удари хотел в Бейрут, четирима души са загинали

Диана Симеонова
Израелската армия обяви, че е извършила удар в Ливан срещу командири на силите "Ал-Кудс" на иранската революционна гвардия.


Четирима души загинаха, а 10 бяха ранени при обстрела на хотел в центъра на Бейрут. Атаката е първият израелски удар в сърцето на ливанската столица, откакто Израел започна удари срещу ливанската групировка "Хизбула" миналата седмица.

Съобщава се за поразена петролна рафинерия в иранската столица Техеран.

Не стихват и атаките от страна на Иран - огромен пожар обхвана висока сграда в Кувейт след удари с дронове и ракети. Обединените арабски емирства също съобщиха, че са под обстрел и обявиха състояние на война.

