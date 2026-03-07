Борисов с остри критики към служебния кабинет заради смяната на шефа на НАП

Лидерът на ГЕРБ с остри критики към служебния кабинет заради смяната на шефа на НАП. Бойко Борисов свърза рокадите на ключови постове с предстоящите избори и от Бургас обяви, че кметът Димитър Николов ще поведе листата на ГЕРБ в морския град.
На въпрос дали би си партнирал с "Прогресивна България" на Румен Радев, лидерът на ГЕРБ отговори, че първо трябва да види листите на коалицията.
Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: „14 милиарда лева за тази една година НАП е събрала, заедно с митниците, повече в държавната хазна. И благодарността е да бъде отстранен шефът на НАП. Защо? Еми, защото явно данъчните измамници, контрабандистите, тези 14 милиарда лева са взети от някъде, те не са взети от нормалните граждани, те са взети от контрабандата и измамите. А те пък се оказва, че данъчните служби страшно много подпомагали чистотата на изборите, да са прозрачни и чисти. И както виждате, за няма и две седмици – оставка след оставка. Абсолютно провалени хора..."