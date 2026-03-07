Борисов с остри критики към служебния кабинет заради смяната на шефа на НАП

Лидерът на ГЕРБ с остри критики към служебния кабинет заради смяната на шефа на НАП. Бойко Борисов свърза рокадите на ключови постове с предстоящите избори и от Бургас обяви, че кметът Димитър Николов ще поведе листата на ГЕРБ в морския град.

На въпрос дали би си партнирал с "Прогресивна България" на Румен Радев, лидерът на ГЕРБ отговори, че първо трябва да види листите на коалицията.