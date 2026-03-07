Външно: Полагаме усилия за евакуирането на нашите сънародници от Кувейт, Катар и Бахрейн

Операцията по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран продължава да се осъществява поетапно и в рамките на възможностите, които позволяват условията в съответните държави, съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи

"Към настоящия момент, паралелно със съдействието, оказвано на българските граждани от дипломатическите ни мисии в региона, усилията на Кризисния щаб на МВнР се съсредоточават върху евакуирането на нашите сънародници от Кувейт, Катар и Бахрейн. В действие е план по извеждането им в три лъча през сухопътната граница със Саудитска Арабия и събирането им в Рияд. Тече и организацията по осъществяването на специален полет от саудитската столица за прибирането им на родна земя", посочват още от МВнР.