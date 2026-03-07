Листите на БСП: Без министрите от кабинета "Желязков"

БСП определи водачите на листите си за изборите през април. Лидерът Крум Зарков ще е водач на две места - в 24-ти МИР в столицата и в Бургас. Очаквано, сред имената в листите не присъстват осемте депутати, които пренебрегнаха партийното решение да подкрепят ветото на Илияна Йотова за промените в Изборния кодекс.

Отсъстват и доскорошните членове на кабинета "Желязков" - Атанас Зафиров, Борислав Гуцанов и Иван Иванов.