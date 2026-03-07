Листите на БСП: Без министрите от кабинета "Желязков"

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
БСП определи водачите на листите си за изборите през април. Лидерът Крум Зарков ще е водач на две места - в 24-ти МИР в столицата и в Бургас. Очаквано, сред имената в листите не присъстват осемте депутати, които пренебрегнаха партийното решение да подкрепят ветото на Илияна Йотова за промените в Изборния кодекс.

Отсъстват и доскорошните членове на кабинета "Желязков" - Атанас Зафиров, Борислав Гуцанов и Иван Иванов.

Крум Зарков, председател на БСП: "Ние спазихме конгресната повеля, в този ред на мисли, аз им благодаря на повечето от тях, които проявяват съответното разбиране, така че партията ни върви напред и със самочувствие, за да стигнем отново там, където ни е мястото. Ние ще положим всички необходими усилия да се борим за всеки глас, за всяко доверие и най-вече за тези хора, които се определят като леви, за социалистите, които бяха до една или друга степен разочаровани през последните години. Тръгнахме от ниска база, но само преди две седмици мястото беше още по-ниско, тенденцията ни е възходяща."

