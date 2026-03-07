БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

Тръмп обяви нова военна коалиция, наречена "Щитът на Америките"

Теодора Гатева
Всичко от автора
По света
Тръмп обяви нова военна коалиция, наречена "Щитът на Америките"
Американският президент Доналд Тръмп обяви нова военна коалиция, наречена "Щитът на Америките".

Целта на обединението, в което влизат държави от Латинска Америка и Карибския регион, е да засили сътрудничеството в областта на сигурността и да се бори с организираната престъпност и незаконната миграция.

Форматът е част от усилията на Вашингтон да затвърди влиянието си в Западното полукълбо, в разгара на глобални кризи, като войните в Близкия изток и Украйна. Сред присъстващите бяха лидерите на Аржентина, Боливия, Хондурас, но анализатори отбелязват отсъствието на регионални сили като Бразилия и Мексико.

#Щитът на Америките #Доналд Тръмп #САЩ

