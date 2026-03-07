Американският президент Доналд Тръмп обяви нова военна коалиция, наречена "Щитът на Америките".

Целта на обединението, в което влизат държави от Латинска Америка и Карибския регион, е да засили сътрудничеството в областта на сигурността и да се бори с организираната престъпност и незаконната миграция.

Форматът е част от усилията на Вашингтон да затвърди влиянието си в Западното полукълбо, в разгара на глобални кризи, като войните в Близкия изток и Украйна. Сред присъстващите бяха лидерите на Аржентина, Боливия, Хондурас, но анализатори отбелязват отсъствието на регионални сили като Бразилия и Мексико.